"Es una situación difícil, espero traer energía, control y positivismo"

Acaba de aterrizar en Oviedo y Fabio Santana todavía no ha tenido tiempo de repasar todas las emociones de su regreso. El base canario ya se ha puesto a disposición de Trifón Poch, técnico del Alimerka Oviedo Baloncesto, y su idea es contar con minutos ante el Palencia, rival de hoy de los carbayones. "Si Trifón me da la oportunidad ahí estaré. Yo voy a dar todo de mí e intentar exprimirme al máximo. Es cierto que solo he participado en un entrenamiento, aún me falta aprenderme del todo las jugadas de ataque y de defensa", reconoció el propio jugador, que a pesar de ello está muy motivado con volver a lucir los colores del conjunto carbayón.

"He pasado dos temporadas muy bonitas aquí, tengo buenos recuerdos tanto del pabellón como del club", explicó Santana, dejando claro que mantiene la misma ilusión que tuvo el primer día que vistió la elástica ovetense. Aún con "jet lag" por las prisas del viaje, el canario reconoció que estuvo pendiente de los sus ya sus nuevos compañeros en el encuentro que tuvieron el miércoles ante el Cáceres. "El fichaje ya estaba cerrado, por lo que no fui al pabellón del Lleida y me quedé viendo al Alimerka Oviedo. Fue una pena caer derrotados, el final fue de cara o cruz", confiesa el base, consciente de la situación complicada en la que está el equipo. "Espero aportar mi granito de arena y traer sinergias positivas al equipo. La temporada no está siendo la ideal, pero vengo con energías renovadas y con ganas de animar el equipo", afirma Santana, que espera que todo el club esté unido para conseguir el ansiado objetivo: la permanencia. Aunque el canario no viene de realizar su mejor año, ya que cayó lesionado y el Lleida fichó a otro base para su puesto. "He estado fuera de la pista durante dos meses porque tuve una rotura de tres centímetros. Cuando vino la opción de Oviedo ni lo pensé. Ahora quiero aprender los conceptos nuevos del entrenador y sentirme cómodo con el resto de jugadores para sacar mi mejor nivel", reveló. Para darle la vuelta a la situación del Alimerka Oviedo Baloncesto, Santana promete dar "energía, positivismo y control" al juego de Trifón Poch, a lo que puede sumar anotación. "Sobre todo quiero marcar la diferencia en defensa, pero estoy para todo lo que pida el míster", explica el canario, que coincidió durante un año con Arteaga en Oviedo y con Marc Martí en Zaragoza.