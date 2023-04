Los ánimos tras la última victoria. "Tenemos las pilas cargadas. Fue una victoria muy importante para asentarnos en las plazas de premio, pero tenemos los pies en el suelo. Tenemos que ser conscientes de que aún no hemos conseguido nada, aunque estemos en una plaza privilegiada".

El Burgos B, ya descendido. "No tenemos en la cabeza esa idea. Tenemos que ir a competir al 100%, porque es un buen equipo. Ahora están descolgados en la clasificación, pero ni su juego ni su capacidad están acordes a su posición. Es un equipo muy peligroso, con jugadores con ganas de agradar y que competirá hasta el final".

Pedro Orfila. "Va a ser complicado que llegue".

La ausencia de Jorge Fernández. "Jorge está siendo un fijo porque es un jugador importante, pero hay otros futbolistas que ahora van a tener la oportunidad de reivindicarse. Todos están entrenando en el día a día muy bien y esta son el tipo de situaciones que hay que aprovechar".

¿Está claro el sustituto? "Hay varias opciones, pero todavía no sé quién saldrá de inicio".

Pablo Espina está de vuelta. "Pablo vino para ser un futbolista importante durante todo el año. Es verdad que las lesiones le lastraron durante una parte de la temporada, pero todos sabemos de sus capacidades. Ahora llega en el momento justo para optimizarlas a final de temporada."

Jugadores sin oportunidades. "No estoy de acuerdo con eso. Es verdad que los números están ahí, hay que respetar todas las opiniones, pero por unas circunstancias u otras al final todos tienen la oportunidad de representarse. El ejemplo está en la sanción de ahora de Jorge. Todos somos importantes y cualquiera le puede dar la vuelta a la tortilla en cualquier momento".

Un bus lleno para ir a Burgos. "Es un orgullo ver todo el apoyo de la afición, tanto en el Suárez Puerta como lejos de nuestro campo. Eso nos responsabiliza y nos motiva un poco más para no defraudarles".

Javi Vázquez, entrenador del Langreo

Valoración del último empate. "Desde que llegué aquí la idea ha sido valorar la parte positiva. A pesar de que al acabar el partido el empate me supo a poco, está claro que el partido no fue bueno. El equipo estaba demasiado acelerado, estábamos desorganizados a consecuencia de querer ir a por el partido. Los condicionantes de los primeros minutos nos mataron. Pero ahora, con el paso del tiempo, hemos valorado mucho más lo que hicimos. Tenemos un punto con el que de primeras no contábamos y hemos recortado distancia a nuestros rivales, que ellos no consiguieron sumar".

El duelo ante la Gimnástica. "Es otra final más. Va a ser muy difícil ganar, como se vio el otro día contra el colista. Además, ellos vienen con la permanencia prácticamente asegurada, asique espero otro partido muy complicado. Son un equipo que sueña con meterse en play-off. Tenemos que hacer valer la necesidad que tenemos de puntuar".

Diferencias respecto a la primera vuelta. "Espero un partido distinto, sobre todo por nosotros. Somos un equipo muy distinto al que fue a Torrelavega. El perfil de partido va a ser totalmente distinto al de la primera vuelta".

El apoyo de la afición. "Es algo que no se puede cuantificar, pero para los chicos es vital ese apoyo. Sentir el cariño por parte de la gente ayuda a sacar una buena versión del equipo. Todos estamos por y para los jugadores y la afición es una pata importante. Los futbolistas son los que nos están permitiendo disfrutar de la lucha por la permanencia. Nuestros jugadores van a dar un nivel de rendimiento mucho más elevado con la afición animando".