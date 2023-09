Roglic, ante la batalla en el Jumbo: "Ganará quien tenga mejores piernas"

El Jumbo Visma está dominando la Vuelta a España hasta tal punto de que, salvo sorpresa, la única incógnita que queda por despejar es en qué orden van a ocupar sus tres líderes los tres cajones del podio en Madrid. En estos momentos, Kuss, el que suele hacer de gregario para Vingegaard y Roglic, es el que lidera la clasificación. Un liderato que su equipo no da la sensación de querer proteger, puesto que el martes en Bejes (Cantabria) le atacó Vingegaard y ayer en el Angliru lo hizo Roglic. Tras la etapa, hablaron los tres y cada uno tiene su propia forma de ver cómo será el final de la ronda española.

Sepp Kuss. "Los tres tenemos libertad. El día de descanso tuvimos una reunión para analizar las posibles situaciones en carrera y decidimos que tiene que ganar el más fuerte, y que, por supuesto, no debíamos atacarnos entre nosotros ni ponernos en peligro. Estoy muy contento, cuando crucé la meta creí que había perdido el jersey rojo, pero ni siquiera estaba triste, sabía que lo había hecho lo mejor posible en la subida. Cuando he escuchado que mantenía la roja me sorprendí. Hoy (por ayer) he tenido sentimientos extraños, pero no en un mal sentido; he estado delante otro día con mis dos compañeros de equipo, y también amigos. Creo que lo hemos pasado bien, ¡todo lo bien que lo puedes pasar subiendo el Angliru! Ha sido una locura de día, pero día más cerca de la victoria. A media subida Jonas Vingegaard me dijo: ‘vas a ganar’, y yo pensaba… ‘veremos’. Landa probablemente se merecía un puesto de podio más que yo, pero sabía que estaría muy justo por el jersey y necesitaba los segundos de bonificación. Ha sido un cumpleaños muy feliz, lo he pasado haciendo lo que más disfruto".

Jonas Vingegaard. "La victoria de hoy (por ayer) era nuestro principal objetivo para mantener la situación de los tres primeros en la general; creo que todo salió como queríamos y podemos estar contentos con todo. Para ser honesto, todavía estoy feliz de que Sepp esté con la camiseta roja y, para ser sincero, espero que Kuss conserve la roja. Me encantaría verlo ganar esta Vuelta a España".

Primoz Roglic. "Apuesto por mí, pero Sepp va de rojo y espero que sea él. Pero a ver qué pasa. Fue un momento extraño cuando se quedó Kuss. Quien gane lo decidirá nuestro jefe y será el que tenga mejores piernas. Seguimos todos juntos en el bus y en la cena. Son momentos muy dulces y nos divertimos mucho".

Marc Reef, director del Jumbo. "Cuando Kuss se soltó les dije a lo tres las diferencias que llevaban y que todos tenían que pelear. Habíamos llegado a un acuerdo para que los tres pudieran competir. Era justo hacer eso también en la subida final, donde todos podían tener su oportunidad, eso es lo que pasó. Kuss se quedaría con la roja si Primoz Roglic ganaba y Sepp terminaba tercero. Eso es todo lo que indicamos. Tomaron la decisión delante y lo resolvieron de esta manera".

La siguiente batalla tendrá lugar hoy en una nueva etapa de montaña en Asturias.