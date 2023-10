Adriana Gil, campeona del Mundo de kumite por equipos con España: "La clave para ganar el Mundial estuvo en que fuimos un equipo unido"

Adriana Gil estaba ayer deseando "volver a Asturias y entrenar" tras ganar el oro en el Mundial de kárate de Budapest junto a Isabel Nieto, María Torres, Carlota Fernández-Ossorio. En la final se impusieron a Japón, pero antes habían tenido que doblegar a selecciones tan fuertes como la de Egipto. "Contra Egipto teníamos bastante miedo, son las anteriores campeonas del Mundo, y ganar nos dio mucha motivación para seguir", afirma la candasina.

La asturiana reconoce que las sensaciones en el campeonato fuero de "muchos nervios, tensión e intensidad" y que la clave para ganar fue que se comportaron "como un equipo unido, en el que si una fallaba no era culpa de nadie; estamos muy contentas porque remamos todas en la misma dirección". Durante el torneo, ella no participó en ningún combate, pero realizó otras funciones: "Salió una alineación y como iba bien decidieron no cambiarla, no pude participar en ningún control, que me hubiera encantado, pero me dediqué a mantener al equipo unido". Gil está "muy feliz" por su primera medalla a nivel mundial y ya piensa en sus próximos retos: "Participar en la serie A de Portugal".