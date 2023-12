Liga EBA: El Círculo Gijón cae en la prórroga ante una Cultural Leonesa hecha para ascender (72-83)

El Círculo Gijón ha sido el equipo que más cerca ha estado de ganar a la Cultural y Deportiva Leonesa. De hecho, pudo haberlo superado, pero el encuentro se fue a la prórroga tras un partido muy igualado. En el tiempo añadido no fue capaz de aguantar el empuje final de un equipo que está hecho para el ascenso y al que hasta el momento, y van 11 jornadas, nadie ha sido capaz de ganar.

Los leoneses se consolidan en lo alto de la clasificación y cortan la racha de 9 victorias consecutivas de los gijoneses. La prórroga estuvo totalmente dominada por la Cultural Leonesa, que se aprovechó de los errores en el lanzamiento del Círculo, y además tuvieron un acierto superior al que tuvieron en resto del partido, endosando un parcial de 5-16 para lograr una diferencia que no refleja lo sucedido en los 40 minutos reglamentarios.

Los gijoneses volvieron a tener un problema con el lanzamiento de los tiros libres. Acabaron con 11 de 23, menos del 50% de acierto en el único tiro en el que no hay rivales obstaculizándote. Estos malos porcentajes se vienen repitiendo a lo largo de la temporada, pero ayer tuvieron una mayor influencia en el marcador final.

El entrenador, Nacho Galán, así lo reconoció: "Los tiros libres nos acabaron de fundir, tanto en el partido como en la prórroga tuvimos ocasión de empatar pero no acertamos; creo en los minutos finales fue uno de seis, nos llevaron varias veces a la línea de tiros libres y no fuimos capaces de encestar". No obstante, el técnico gijonés está orgulloso del partido realizado por su equipo: "Veo muchos partidos de Liga EBA y éste ha sido el mejor del año y probablemente el mejor en mucho tiempo", aseguró,

Galán felicitó a la Cultural Leonesa por su victoria, pero también a sus jugadores: "Como les dije antes de empezar, en este partido lo exigible no era la victoria si no el esfuerzo y no se han dejado nada dentro". El entrenador destacó "la intensidad defensiva, por momentos parecía que se trataba de un partido de una categoría superior". Para Galán "tácticamente ha sido también muy bonito, hemos jugado con tres grandes y ellos con dos pivots, han hecho zona, nosotros trabajamos algunas defensas sobre Sergio Martínez en la segunda parte que nos salieron muy bien", destacó el técnico gijonés al término del partido, un encuentro jugado en un buen ambiente y con bastante público en las gradas.

El entrenador reiteró varias veces su satisfacción por el trabajo realizado y aseguró que "la gente habrá salido dolida por el resultado, pero seguro que satisfecha por el trabajo y la entrega del equipo".

Hugo Cluyssen volvió a ser el más destacado del equipo en la faceta anotadora, con 22 puntos. Sin embargo, se echaron de menos las aportaciones de hombres como Samu Barros, que ayer lanzó 10 veces, incluidos 4 tiros libres, y no anotó ninguno.

El Círculo Gijón puede verse superado hoy por el Tormes si gana en la cancha del Estudiantes de Lugo. Precisamente el Tormes será el próximo rival del equipo gijonés en el último partido del año y en el que probablemente se jugarán la segunda plaza.

Partido por lo tanto también importante para el Circulo Gijón, como señaló Nacho Galán: "Queda mucho, así que hay que seguir trabajando y pensar ya en la próxima jornada en Salamanca, ante e Tormes, a ver si podemos salir victoriosos".