El Motive.co, a ratificar la permanencia ante el Rocasa

El Motive.co Gijón juega a partir de las 19 horas el segundo partido de la fase de permanencia en el que recibirá al Rocasa. Un encuentro con entrada libre para todos los aficionados y en el que si consigue la victoria habrá logrado la permanencia en la máxima categoría del balonmano femenino nacional. Es una semana con dos compromisos ya que el sábado juega la tercera jornada de la fase en Elda.

No será fácil ya que el equipo canario es el que lidera la fase y, además, llegará a La Arena tocado en su orgullo por la derrota sufrida en esta cancha en el partido de la liga regular. No obstante, las canarias no están en su mejor momento como lo demuestra que perdieron en la primera jornada ante el Elda, a lo que suman su eliminación en las semifinales de la European Cup a manos del Elche este pasado fin de semana, encuentro precisamente que fue el que obligó a retrasar el de liga a hoy.

Alfredo Rodríguez tiene a su disposición a toda la plantilla, si bien Lorena Zarco solo jugará si se encuentra totalmente recuperada del golpe recibido en la mano izquierda y que ya le impidió jugar ante el Lobas. El técnico no arriesgará con la jugadora. La defensa y minimizar las pérdidas de balón serán dos aspectos claves a la hora de intentar la victoria ante un equipo que siempre ha estado entre los grandes de la liga. Con todo, el Rocasa cuenta con una gran plantilla con jugadoras de la talla de las porteras Silvia Navarro, Lulú Guerra, Melania Falcón, María Zaldúa, Elder Poles, Jhennifer Lopes y Fernanda da Silva.