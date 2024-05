Así llegan Langreo, Avilés y Marino a la última jornada de Segunda Federación: todo por decidir por arriba y por abajo

La temporada en Segunda Federación está a punto de echar el telón, pero los equipos asturianos prometen protagonizar un acto final de infarto. Y es que, salvo Vetusta y Covadonga, que ya han descendido matemáticamente, el resto llega a la última jornada con mucho en juego. El Langreo sigue soñando con entrar en el último puesto de play-off tras una espectacular campaña, pero en el lado negativo de la balanza están Avilés y Marino, que tienen que terminar de certificar su permanencia. Los gozoniegos, de hecho, podrían llegar a descender directamente a Tercera Federación si se dan una serie de resultados. Mañana se espera, por tanto, un día de emociones fuertes con los deberes por hacer.

El Langreo, una de las revelaciones de la temporada, llega al cierre de campaña con una esperanza: entrar en el play-off de ascenso. Ahora mismo marcha sexto, a un punto de ese quinto puesto que ocupa el Rayo Cantabria. Si los langreanos quieren alargar su campaña solo tienen una opción, ganar al Cayón, conjunto que el año que viene jugará en Tercera Federación al consumarse su descenso. Si los de Javi Vázquez consiguen los tres puntos, tendrán que esperar a que los cántabros empaten o caigan ante el Compostela, séptimo clasificado, para subir un puesto en la tabla y terminar en quinto lugar. Su destino se decide por completo en Cantabria.

En la otra punta de la clasificación están el Avilés y el Marino. Tras una temporada muy decepcionante, los blanquiazules dependen de sí mismos para no caer al temido puesto de «play-out», lugar que ahora mismo ocupan los marinistas. Los avilesinos deben ganar o empatar ante el Ourense, campeón del grupo y ya ascendido, para no tener que mirar a otros campos. En caso de derrota, tendrán que confiar en que no gane el Marino o pierda la Gimnástica.

El que se está jugando ser directamente equipo de Tercera Federación es el Marino. Para descartar por completo esa posibilidad los de Sergio Sánchez necesitan superar en Miramar al Covadonga, partido para el que el club ha decidido que la entrada sea libre. De hacerse con los tres puntos los gozoniegos se asegurarían, por lo menos, terminar la liga regular en el puesto de «play-out», dejando por debajo al Racing Villalbés. A partir de ahí, dependerán del resto de resultados para no tener que prolongar el curso. Si la Gimnástica, que se mide al Coruxo, o el Deportivo Fabril, que se enfrenta al Oviedo Vetusta, no ganan, los marinistas conseguirían su ansiada permanencia. También lo harían si el Avilés cae ante el Ourense. El resto de resultados perjudica a los de Miramar, lastrados por los malos averages.

Todo ello se decidirá mañana a partir de las 12.00 horas. Los aficionados de Langreo, Avilés y Marino no van a tener uñas para morder con todo lo que está en juego en la última jornada de la temporada. Tanto la zona alta como los puestos de descenso son un mar de dudas hasta que se cierre la campaña.

