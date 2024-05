El Unión Financiera Balonmano Base Oviedo se la juega en Vallobín: "Necesitamos a todo Oviedo"

El Unión Financiera Base Oviedo juega hoy (19.00 horas) uno de los partidos más importantes de su historia. El equipo entrenado por Ricardo Margareto recibe al UBU San Pablo Burgos, segundo clasificado de División de Honor Plata, con la obligación de ganar para asegurarse depender de sí mismo en la última jornada para mantenerse en la segunda categoría del balonmano español. Por eso, el club quiere que Vallobín sea una caldera y ha puesto las entradas a 5 euros. "Necesitamos a todo Oviedo", dicen desde el equipo.

Uno de los jugadores que tratarán de dejar el triunfo en casa es Jayro Pérez, que es consciente de que se juegan "mucho": "Quiero animar a la gente a acudir al polideportivo para que nos den ese aliento que necesitamos, nosotros lo vamos a dar todo porque sabemos de la importancia de estos dos puntos", añade. También el portero Juan Gamallo, ovetense, hace ese llamamiento a la afición: "Probablemente el partido contra Burgos sea el más importante de la temporada, no hay margen de error ya; por eso queremos hacer ese llamamiento a nuestra afición, a todo Oviedo, porque necesitamos el Vallobín de las grandes citas, ese Vallobín que nos ha llevado hasta aquí". Y es que el portero de Oviedo confía en que si afición y equipo están juntos hoy todo irá bien: "Con ellos seguramente sacaremos el partido adelante".

Otra pieza importante del Unión Financiera es Rubén Menéndez, que admite que ante el Valinox Novas no tuvieron su día: "No salió el partido que esperábamos. En ataque tuvimos muchas pérdidas y muchos errores de lanzamientos solos; sí que es verdad que en defensa y en repliegue no lo hicimos del todo mal. Pero lo cierto es que las cosas no salieron como esperábamos". Un revés que le obliga a pedir a la afición "un último esfuerzo": "Necesitamos que Vallobín esté lleno".

El Lobas Oviedo visita al Rocasa Gran Canaria con pocas opciones. El Lobas Oviedo, de la Liga Guerreras Iberdrola, visita hoy (18.30 horas) al Rocasa Gran Canaria, ya con muy pocas opciones de mantener la categoría.

