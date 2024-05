La calculadora del ascenso: estas son las opciones de Real Oviedo y Sporting para jugar la promoción de ascenso

El gol de Campuzano que dio la victoria al Sporting frente al Eibar hace que sean muchas las opciones para colocarse entre los seis primeros y, por lo tanto, jugar la promoción de ascenso tanta por los rojiblancos como para el Real Oviedo, que ganó su partido por 3-0 al Andorra. Una ecuación en la que cabe incluso que los dos equipos asturianos se clasifiquen para disputar esa eliminatoria para subir a Primera División después de que el Racing cayera en su campo por 0-2 ante el Zaragoza.

La clasificación en estos momentos coloca al Oviedo quinto, con 64 puntos, los mismos que el Racing, que es sexto, y dos por encima del Sporting, que es séptimo, fuera de la promoción y último equipo con opciones de meterse en ella. Por debajo, nadie tiene ya ninguna posibilidad. Por otra parte, tanto el Oviedo como el Racing pueden aún quedar cuartos, puesto que tienen opciones de alcanzar al Espanyol, que tiene 66 puntos. Es el puesto más alto en el que pueden acabar.

Las opciones del Oviedo

El Oviedo jugará la promoción de ascenso si gana su partido de la última jornada en el campo del Eibar. En el caso de empatar, le vale con que el Sporting no gane el suyo en el campo del Eldense. En cambio, con un empate azul, si el Sporting gana su partido, el Oviedo necesita que el Racing no puntúe, puesto que si hubiera un triple empate entre los tres equipos, el que se quedaría fuera sería el Oviedo porque en esa liguilla entre ellos los azules suman tres puntos, por cuatro del Sporting, que sería sexto en ese caso, y ocho del Racing, que sería quinto. En caso de que el Oviedo pierda en el campo del Eibar, necesita que uno de los dos rivales por la promoción, Sporting o Racing, pierdan su partido. En el caso de derrota del Oviedo, si el Sporting gana y el Racing empata, el Oviedo estaría fuera. Siempre que el Sporting pierda, el Oviedo estará en promoción. Lo mismo le ocurre con una derrota del Racing, ya que en ese caso no puede haber triple empate y en el enfrentamiento directo la ventaja es para el Oviedo por el goal-average general.

Las opciones del Sporting

Al Sporting solo le vale ganar su partido en el campo del Eldense para tener opciones de entrar en la promoción de ascenso a Primera División. En el caso de ganar, le vale que uno de los dos que están por encima y a los que tiene a dos puntos pierda su partido, ya que lo superaría en la clasificación. Siempre ganando, le vale con el empate del Oviedo, puesto que gana a los azules tanto en el goal-average entre ellos como en el que se daría en un caso de triple empate ante el Racing de Santander. Si el Oviedo gana y el Sporting también, el equipo rojiblanco necesita que el Racing pierda, puesto que en caso de empate del Racing, el goal-average particular con los cántabros es favorable a ellos porque le ganaron los dos partidos. Ese caso, en el que ganan Oviedo y Sporting y pierde el Racing es el único en el que entraría los dos equipos asturianos al play-off de ascenso a Primera División.