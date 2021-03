La opinión del día sobre el Sporting: El compromiso y la obsesión

Pero mejor no perder el norte, seguir haciendo caso a Gallego y mantener el plan de “pasito a pasito”, no vaya a ser que sacar los canapés y el cava antes de tiempo provoque una salmonelosis que termine con el personal agarrándose las tripas camino de Urgencias. Bienvenido sea el compromiso del serbio-montenegrino. Con sus goles, que dan puntos el 99,9 por ciento de las veces, los rojiblancos tendrán más posibilidades.

El que se perdería la promoción es Manu García. Aquí no habrá renuncia: está en juego ganar un Europeo. Para los amigos de los charcos sería una tentación comparar ambas situaciones. Esto es lo que tiene el sistema de dos velocidades –Primera y Segunda División– que se ha instaurado cuando aparecen los virus FIFA y UEFA.

Dicen que no hay fechas para parar la que presumen es la sexta mejor competición europea. Lo dicen los clubes, los mismos que tienen en su mano arreglar el problema que se formó cuando se revocó el descenso administrativo del Celta y del Sevilla. Pero 26 años después, nadie quiere hablar de una Segunda con 20 o 18 equipos. No hay tiempo ni ganas. Ahora la obsesión es el regreso del público a los campos. Tebas vuelve a la carga. Falta Rubiales. Vigilen los objetos de valor y no hagan apuestas: hay trileros sueltos.