La opinión sobre el Oviedo: "¿Por qué no hay tregua?"

¿O sí? Bueno, piensen lo que quieran. El caso es que ha pasado hace un año largo de aquellas palabras que pretendían inspirar ánimos en una plantilla que se iba para Segunda B y, desgraciadamente, su vigencia no ha caducado. Les aviso. A partir de esta frase ya no me hago responsable de las analogías que pueda hacer en su mente. Son libres para usar todas las relaciones que les venga en gana. Porque la letra de esa misma canción –que dicho sea de paso, probablemente, no pasará a la historia por su refinamiento– también tiene frases que le vienen como anillo a esta semana de derbi y de máxima rivalidad. Dicen los “Barricada” que esto es como el juego del gato y ratón y que los mejores años (se supone que los del protagonista de la canción) los pasó en clandestinidad, pero se ve tentado constantemente a claudicar, lo que hace que la situación acabe convirtiéndose en un laberinto del que no encuentra la salida. El estribillo habla ya de cosas más serias, de un hombre asustado y algo de un gatillo. Ya saben, su mente es libre. El fútbol no. Y aquí no hay tregua nunca. Nunca.