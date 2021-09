La opinión del día sobre el Sporting y el Oviedo: Haaland, el oro de CVC y el derbi astur

Para equipos como el Barça y el Madrid puede que partidos así sean un marrón. Pero antes del advenimiento del “fúrgol” moderno solía haber vida más allá de la Gran Vía y de la Diagonal. Al otro lado hay equipos para los que una sola noche en Europa equivale a uno de los mejores capítulos de su historia.

Y si no que se lo digan al Sporting y al Oviedo, que andan de celebración de los treinta años de su última (y primera en el caso azul) participación en la Copa de la UEFA. Tiempos dorados, tiempos infinitamente mejores y que está por ver si volverán.

Por el momento, y sin ir más lejos, en Gijón deben conformarse con que Movistar confunda al Sporting de Portugal (antes de Lisboa) con el equipo rojiblanco a la hora de anunciar el partido de los portugueses contra el Dortmund. Sueños húmedos que a algunos les traerán bonitos recuerdos, a otros les provocará el brillo en los ojos del símbolo del dólar a lo tío Gilito y a otros les sonará a cuento chino porque ahora los que marcan tendencia son otros.

En Gijón deben conformarse con que Movistar confunda al Sporting de Portugal (antes de Lisboa) con el equipo rojiblanco a la hora de anunciar el partido de los portugueses contra el Dortmund. Sueños húmedos que a algunos les traerán bonitos recuerdos

Por lo demás, calma a la espera de que llegue el fin de semana y los dos grandes de la madreñina astur vuelvan a saltar a un escenario en el que no estará Haaland. Luego tocará derbi, en el que ya se barrunta, salvo volantazo inesperado, que para mantener la tradición no habrá ningún acto institucional conjunto. Y es que, queridos amiguitos, hay cosas que no las arregla ni las compra todo el oro de CVC. Ye lo que hay.