La opinión sobre el Sporting y el Oviedo: Pólvora escasa, pólvora mala o más humo que color

Solo con echar un ojo por encima a las quejas de los equipos de la igualada Segunda División salta a la vista que todos añoran un "9" goleador, categoría donde los "pichichis" son Puado y Peque, con diez dianas cada uno. El Sporting ya tiene el suyo en la figura de Mario González. Por fin, y tras cerrar los famosos flecos y superar los trámites burocráticos, el que llaman "el Pistolero" ya está en la ciudad. ¿Será el único refuerzo invernal? ¿Habrá alguno más? La respuesta la tiene sobre la mesa la familia orlegiana.

Ahora la parroquia rojiblanca solo espera que a Mario le vaya tan bien como le fue a Bilic cuando regresó a Gijón para ayudar en el ascenso de Preciado. Eso sí, amiguinas y amiguinos, no hagan números que ya lo advirtió tras el empate ante el Huesca MAR: "No nos creamos que va a venir uno que va a hacer veinte goles". Los goleadores son caros, y los buenos no están en un escaparate como el del mercado de invierno.

El asunto de la falta de pólvora, o la pólvora de mala calidad, según se vea, también preocupa en la casa azul, donde siguen fichando y preguntando aquí y allá por jugadores. Los hay que se han cansado de Borja Bastón (ojo, lleva seis) y están como Paco Martínez Soria, erre, que erre, con el debate de si hay que darle la alternativa a Alemão o probar con Dubasin de "9". Vamos, lo que siempre suele ocurrir en esto del "fúrgol" cuando hay gente que cree que partidos, por ejemplo, como el del Amorebieta se van a ganar con balones al pie. Pólvora buena, pólvora mala o simples fuegos artificiales con más humo que color. Queda a la elección del consumidor, ¿oyisti, güey?