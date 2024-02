Otro primer tiempo perdido

El Oviedo volvió a desperdiciar una vez más los primeros 45 minutos de un partido. En esta ocasión, probablemente, Luis Carrión no acertó con los jugadores elegidos para saltar al terreno de juego. Repitió alineación tras los buenos resultados de los dos partidos anteriores. Pero el Racing de Ferrol y el Leganés no son el Eldense y los oviedistas fueron incapaces en la primera parte de ayer en el Tartiere de hacerse con el control del juego, algo que no le gusta al técnico de los carbayones, como quedó patente tras el descanso. Así, hizo tres cambios de golpe, algo no habitual en él, para afrontar los segundos 45 minutos.

Es evidente que en una Liga tan competida como la Segunda española es necesario defender, pero también lo es que el Oviedo, ante conjuntos de las características del alicantino, tiene, además, que aprovechar la calidad de sus jugadores, caso de Cazorla y Paulino (todavía le quedó alguno más en el banquillo, como Borja Sánchez o Seoane). Su aportación ayer fue fundamental tras la reanudación después del paso por vestuarios. Como también fue la de Costas (la otra incorporación en el minuto 46) para intentar sacar el balón jugado desde atrás, aunque desgraciadamente volvió a caer lesionado y tuvo que ser sustituido. Y volviendo a lo de defender no es la primera vez que el Oviedo recibe un gol en las primeras fases del partido por falta de concentración. Ayer volvió a pasar. En todo caso no fue el mejor día del Oviedo en lo que a juego se refiere. Estuvo demasiado espeso, incluso cuando los levantinos se quedaron con un jugador menos. Es evidente que los equipos pegajosos como el Eldense no le van; le gustan más los de la parte más alta de la clasificación, que sí, que pueden ser consistentes defensivamente (como el Leganés) pero que siempre pueden dejar alguna puerta abierta al rival al abrir líneas en busca del triunfo. Le faltó claridad al Oviedo ante la portería contraria, pero así y todo tuvo opciones de ganar el partido. Si no lo hizo fue, en parte, debido a la gran actuación del portero de los forasteros, Aceves. Y también, y especialmente, porque delanteros que parecían encontrarse en estado de gracia, como Masca, Moyano o Dubasin, estuvieron ante los de Elda bastante desacertados, sin la profundidad necesaria para hacer daño y en algún caso simple y llanamente desaparecidos. Por cierto, qué le habrá pasado al comentarista televisivo Lluis Carreras con el Oviedo, equipo en el que llegó a jugar una temporada en la década de los noventa. Es que siempre, siempre que hay algún tipo de jugada conflictiva (de VAR) se decanta en contra de los intereses del equipo carbayón. Así sucedió ayer, por ejemplo, con el penalti a favor de los azules. Hasta dejó entrever que la falta la había cometido Bastón. Por supuesto que se puede discutir si fue o no penalti (¡faltaría más!), pero que por norma el VAR favorece al Oviedo como apunta casi siempre Carreras es exagerado, por no ir más allá en la apreciación. Toca semana de derbi. Por primera vez en años los dos grandes del fútbol asturiano, Oviedo y Sporting, están en disposición de luchar por el ascenso, lo que da un plus de interés a la confrontación. Habrá que ver cómo se lo toman los entrenadores y si apuestan por la valentía. En principio la intrepidez parece que va con la manera de ver el fútbol de Carrión y de Ramírez.