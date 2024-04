Bang, ja, hip

1. Bang. En el Barça se habla más del ADN que en una facultad de Biología. Pero me parece que la victoria del equipo de Xavi en París no tuvo nada que ver con el dichoso ADN-Barça, sino con el fútbol al estilo de los emocionantes spaghetti western del gran Sergio Leone. No hay nada romántico en "Por un puñado de dólares" o "La muerte tenía un precio". Al pistolero del poncho interpretado por Clint Eastwood solo le importa el dinero, aunque a veces toma decisiones que le acercan a John Wayne. La Liga de Campeones significa mucho dinero, y en cuartos de final vimos cuatro partidos brutales en un ambiente brutal. Cuatro partidazos llenos de disparos y duelos en los que pistoleros como Vinicius Jr. o Dembélé se enfrentaban a otros pistoleros dispuestos a hacerles comer el polvo del Bernabéu o del Parque de los Príncipes. Por eso el pase de Pedri a Raphinha tuvo el aroma del pistolero que se toma la justicia por su mano. El Barça no merecía perder en París. Pedri, con la impasibilidad de Clint Eastwood, sacó su revólver y dejó a Raphinha solo ante Donnarumma. Bang.

2. Ja. El "Mono" Burgos, ahora ya excomentarista en Movistar +, hizo un comentario estúpido, muy ofensivo y sin ninguna gracia acerca de Yamine Lamal por el que tuvo que pedir disculpas. Pero pidió disculpas por imperativo empresarial, no porque creyera que había dicho algo estúpido, muy ofensivo y sin ninguna gracia. El "Mono" Burgos no quería herir a nadie. Claro, pero lo hizo. Y si alguien se sintió ofendido, le pidió disculpas. Ya, pero no es que alguien se "sintiera" ofendido, sino que su comentario fue ofensivo. El exportero añadió que "en estas épocas hay que adaptarse a todo", que no fue más que un intento de utilizar la doctrina Alfonso Guerra ("me dan pena los humoristas, ya no pueden hablar de enanos ni de homosexuales") para justificar un comentario injustificable. Puede que el "Mono" Burgos también eche de menos los chistes de enanos y homosexuales, y hasta es posible que a Alfonso Guerra se le escapara una risita con el comentario del "Mono" sobre Lamine Yamal. Ja, ja.

3. Hip. Después del gran fiestón en Bilbao para celebrar el título de Copa, el Athletic tiene que volver a picar piedra en la Liga y recibir al Villarreal. Puf. ¿Quién quiere levantarse de la cama después de vivir una versión futbolera de "Resacón en las Vegas"? Después de pasear en gabarra, ¿a quién le apetece responder a las preguntas de los periodistas sobre un partido importante para que el Athletic siga aspirando a clasificarse para la Liga de Campeones de la temporada que viene? Uf. Por eso me imagino a los futbolistas del Athletic Club bebiendo en pijama un Bloody Mary, el cóctel con efecto reparador de la resaca, antes de ir al estadio y enfrentarse al Villarreal y a los periodistas. Como dice José Luis Garci en "Beber de cine", el mejor momento para preparar un Bloody Mary nunca será tu mejor momento. No sé usted, pero yo no puedo escuchar a Iker Muniain hablar del partido Athletic-Villarreal sin imaginarlo en pijama bebiendo un Bloody Mary y preguntándose qué demonios hace un tigre en su baño. Hip.

