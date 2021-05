El Principado mantiene el pulso con el Gobierno y exige elevar los fondos del CO2

El Gobierno regional, a tenor de lo dicho ayer por su consejera portavoz, Melania Álvarez, no se resigna y sigue viendo margen para hacer que sea un éxito para la industria asturianas lo que el Principado lleva semanas vendiendo como un logro propio: la inclusión en la nueva Ley de Cambio Climático la posibilidad de llevar las ayudas hasta el tope de lo que admite la UE, o lo que es lo mismo, la opción de destinar a compensaciones por CO2 indirecto hasta el 25% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión, lo que acercaría la cifra a 250 millones.

El Gobierno autonómico cuestiona la consistencia de la barrera presupuestaria. A juicio del Principado, es comprensible que el presupuesto de 2021, aprobado en diciembre, no recoja previsión suficiente para abarcar lo dispuesto en una ley que “ha sido ratificada la semana pasada”, señaló Melania Álvarez, pero el Ejecutivo regional no comparte la irreversibilidad de esta disonancia. Da por hecho que “existe margen suficiente para adaptar” las cuentas e instó al Ejecutivo estatal, “en concreto al Ministerio de Industria, a estudiar las fórmulas que permitan elevar esa partida prevista para este año mediante las correspondientes modificaciones presupuestarias. No sería nada raro, se trata simplemente de articular los mecanismos administrativos necesarios para ejecutar ese cambio” en cumplimiento de lo que permite la Ley de Cambio Climático

La portavoz del Principado remarcó que “no hay tiempo que perder” y reiteró que “no damos nada por perdido y defendemos que esas compensaciones alcancen el máximo permitido por la UE. Lo reclamamos por activa y por pasiva y es además el primer compromiso de la Alianza por la Industria. No debe haber dudas” sobre su posición, subrayó, ni sobre el “hito” que supuso la inclusión en la ley española del nivel máximo de ayudas autorizado por la UE. “Tenemos que hacer una valoración positiva de la concreción legislativa de esta demanda que el Gobierno comparte con empresarios, sindicatos y grupos parlamentarios” y que llegó a la Ley de Cambio Climático “gracias al respaldo de Teresa Ribera”.

La ministra de Transición Ecológica señaló ayer que ella siempre ha “defendido en público y en privado –y así queda recogido en la Ley de Cambio Climático– la transición justa y la compensación del CO2 hasta un 25% de los ingresos de la subasta de emisiones”. Además apuntó que desde su departamento se han impulsado ayudas para la eficiencia energética en la industria y trabajado estrechamente con el Ministerio de Industria y la CE para sacar adelante el estatuto de las electrointensivas. No obstante, reconoció que “quedan pendientes algunas medidas importantes y trabajaremos por ello”, aseguró Ribera, que añadió que “ni vamos a fallar ni vamos a dejar de apoyar y acompañar la transformación en tiempos complejos”. La Ministra, como hizo anteayer, insistió en que la competencia presupuestaria de las compensaciones del CO2 es de Industria y que cuando dijo que “es lo que hay” se refería “a la dotación actual del presupuesto del Ministerio de Industria, que es quien convoca y se esfuerza cada día por construir un futuro brillante en la industria española”.

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, aseguró que “no es de recibo cómo se está gestionando un asunto de vital importancia para la competitividad de las empresas afectadas”. A su entender “esta no debería ser una cuestión de un ministerio o de otro. Es una cuestión de responsabilidad del Gobierno y es una cuestión de voluntad política”. Los sindicatos asturianos también fueron críticos. Damián Manzano, secretario general de CC OO de Industria, aseguró que las palabras de Ribera ponen de manifiesto el desconocimiento de la industria asturiana. “Al final una ministra, Ribera, tira la pelota al tejado de la otra, de Maroto, y la perjudicada es la industria regional”, señaló Manzano. Jenaro Martínez, líder de UGT-FICA, puso el acento en la “sordera ministerial” hacia los problemas de la industria asturiana. “Una de nuestras peticiones es que se compense el coste del CO2, pero el gobierno no lo hace”.