"Los fondos de la UE son la ocasión de que Asturias no pierda el tren de la industria"

El teléfono de Francisco Blanco (Gijón, 1969) no paraba ayer de recibir mensajes de felicitación por su futuro nombramiento como secretario general de Industria y Pymes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Tuvo que apagarlo, pero para volar de Madrid a Asturias, donde pasará la Nochebuena y la Navidad con su familia y amigos. El lunes ya regresará a la capital española para empezar a preparar su desembarco en el departamento que todavía dirige Reyes Maroto, quien por su parte apura sus últimos momentos como ministra antes de lanzarse a la carrera electoral por el Ayuntamiento de Madrid. Blanco atendió a LA NUEVA ESPAÑA mientras esperaba por su maleta en la cinta transportadora del Aeropuerto de Asturias. Su voz transmitía cierta emoción por su designación.

–¿Cómo recibe la noticia de su nombramiento?

–Con mucha ilusión y con mucho agradecimiento tanto a la ministra Reyes Maroto como al presidente Pedro Sánchez. La industria es un área que no solo no me resulta ajena, sino que me siento muy implicado en ella desde que ocupé la consejería de Industria del Principado entre 2015 y 2017, bajo el mandato de Javier Fernández.

–¿Cuáles serán sus prioridades en su nuevo cargo?

–Todavía es muy pronto para decirlo, ya que el nombramiento ni siquiera ha sido aprobado aún en el Consejo de Ministros. Pero, lógicamente, en esos momentos el desarrollo de fondos europeos Next Generation es clave para la economía española en general y para la industria en particular. Diría que ahora mismo estamos en mitad del proceso de adjudicación de las ayudas europeas, algo a lo que ha contribuido el excelente trabajo de mi predecesor, Raül Blanco, y de la ministra.

–Pese a que la importancia de la industria en Asturias ha disminuido en los últimos años, aún tiene un peso notable. Y un asturiano dirigiendo la política industrial española es un factor favorable…

–Sin duda, Asturias tiene una extraordinaria oportunidad con la llegada de los fondos europeos. En la región hemos sufrido muchas reconversiones a lo largo de muchos años, hasta el punto de que a veces parece que estemos en una perpetua reconversión. No obstante, en Asturias también llevan haciendo muchas cosas muy bien desde hace años, aunque a veces no se conozcan públicamente o llamen tanto la atención. Por ejemplo, en el sector de energías renovables. En cualquier caso, Europa se ha dado cuenta de que en el pasado ha perdido trenes, y estos fondos son una excelente oportunidad para que Europa, España y Asturias retomen el tren de la industria.

–¿Tendremos pronto noticias de la llegada de los fondos para la descarbonización de Arcelor?

–Yo creo que el PERTE de descarbonización que incluye las ayudas de Arcelor se aprobará relativamente pronto. No tengo aún información de primera mano, pero todo apunta a que la tramitación en la Comisión Europea avanza sin problemas.