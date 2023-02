Argüelles, consejero delegado de Duro Felguera, tras la entrada de accionistas mexicanos: "La empresa tiene que pasar ahora a una fase de crecimiento y expansión"

Duro Felguera tienen que entrar ya en una fase de "crecimiento y expansión", afirmó ayer el consejero delegado de la compañía, Jaime Argüelles, a este diario. El grupo no esperará a la junta ordinaria de junio para aprobar la ampliación de capital que permitirá la entrada de los inversores mexicanos Prodi y Mota-Engil, que podrán hacerse con hasta el 55% de la compañía (el mínimo será del 31%). Argüelles sostiene que la captación de los dos accionistas es "buena para todos".

–¿Cómo valora el acuerdo alcanzado con los inversores mexicanos?

–Estamos muy contentos del resultado logrado y también muy ilusionados. También sentimos la responsabilidad de hacerlo real y sacarlo adelante. Tenemos que aprovechar esta oportunidad que se nos dio, primero con la ayuda pública y ahora con la incorporación de nuevos accionistas. La ayuda pública nos dio tiempo para hacer nuestros deberes y para lograr esta oportunidad, y ahora tenemos que aprovecharla y consolidarla desde dentro tras un periodo de sufrimiento y en el que se puso de manifiesto la resiliciencia de nuestros trabajadores.

–¿Prevé que el reforzamiento accionarial contribuya a la expansión de la empresa?

–Pasamos de la supervivencia a la consolidación y ahora tenemos que entrar en una fase de crecimiento y expansión. Es el momento de hacerlo. La solución no viene porque nos entre dinero, porque el dinero es pasajero, sino porque lo aprovechemos bien. Tenemos que transformar el modo de trabajar, optimizar nuestros procedimientos y utilizar el talento de las personas para dar soluciones, que es el mayor valor de la empresa. Por lo tanto, hay que poner en valor a Duro Felguera e incrementar el nivel de actividad.

–¿Temen que pueda haber dificultades

en las autorizaciones?

–Esperamos que no las haya. Hemos tenido y tenemos conversaciones con los grupos de interés y esperamos que todo salga adelante. Es clave la aprobación por los accionistas y por eso nos hemos esforzado en darles opciones de suscripción y les hemos reservado un tramo de 40 millones en la ampliación de capital.

–¿Prevén que la CNMV otorgue la exención para que los nuevos inversores no tengan que lanzar una opa sobre el total del capital?

–No sé cuántos casos ya se han podido autorizar. No es una práctica muy habitual y se exige determinados requisitos exigentes. Nuestra expectativa desde el punto de vista jurídico –y los inversores opinan lo mismo– es que las cumplimos.

–¿Cómo se captó a los inversores? ¿Fue gestión directa o intervinieron los asesores?

–Hicimos una búsqueda muy intensa y amplia. Conectamos con ellos hace más de un año. Se produjo por los contactos que tienen las personas de Duro y también recurrimos a asesores externos. Fue un proceso muy profesional. Y constatamos un interés creciente de inversores por Duro a medida que avanzamos en la búsqueda. El mercado apreciaba la buena tendencia de la empresa.

–¿Prodi y Mota-Engil responden al perfil que buscaban?

–Sí. Buscábamos inversores de referencia que permitieran generar más confianza en Duro entre clientes y mercados financieros, reforzar la liquidez y generar sinergias y aumento de la contratación. Por eso buscábamos un perfil de inversor industrial y con vocación de permanencia a largo plazo.

–¿Habrá sinergias en mercados y líneas de negocio?

–Sí. Mota-Engil y Prodi están en combustibles, infraestructuras, energía, transporte y otras actividades. La transición energética es una oportunidad y los dos grupos tienen esta percepción, que podemos aprovechar. Con ellos podremos reforzar más nuestra presencia en México, y en Latinoamérica y Norteamérica en general. Mota-Engil está en África, que es otra vía de crecimiento. EE UU está acercando parte de sus cadenas de producción desde China hacia mercados cercanos y México se configura como una gran opción. Vemos muchas posibilidades de crecimiento.

–¿Esperarán a la junta ordinaria de junio para celebrar la asamblea extraordinaria que debe de aprobar la ampliación de capital o lo anticiparán?

–Nuestra idea es acelerarlo y no esperar a junio, aunque no depende de Duro porque está condicionado por las autorizaciones y trámites. No podemos precisarlo, pero puede durar 3 o 4 meses. Tenemos interés en que sea cuanto antes.

–¿Lograrán el "quórum" necesario, dada la gran atomización accionarial actual?

–Esto es importante. Esperamos que lo haya. Y que tenga buena acogida entre los accionistas, que han pasado por tantas dificultades, y que saben que aún quedan retos.

–¿Los préstamos por 90 millones que otorgarán en primera instancia los inversores hasta su capitalización se formalizarán de modo inminente?

–Será antes de la capitalización, pero se necesita cumplir primero algunos requisitos por garantías jurídicas.

–¿La banca ve bien el acuerdo con los grupos mexicanos?

–Se necesita su conformidad, pero creemos que lo verán con buenos ojos. Es una operación muy buena para todos y esperamos que así lo vean también los bancos. Y dará robustez financiera a la compañía.

–¿Cómo marcha la actividad?

–Estamos contentos con 2022 pese a que el primer semestre se vio afectado por la guerra, la inflación, la crisis de las materias primas y la falta de avales. En 2023 hemos entrado con una buena dinámica.