El campo malagueño vuelve a echarse a la calle. Esta vez ha sido el turno de los agricultores de Málaga, que han regalado 3.000 kilos de limones a los viandantes, para denunciar así los precios injustos a los que venden estos cítricos.

Para ello, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Málaga ha organizado un mercado improvisado de limones en la Plaza de la Marina, y protestar así sobre su situación: "Tenemos un gran problema con los cítricos. Al agricultor le cuesta producir un kilo unos 35 céntimos, pero la industria se lo compra a 10 céntimos. Incluso, tiene que pagar el porte a la industria, en muchos casos. Lo que no es de recibo, es que el consumidor lo esté pagando en grandes superficies a 2 euros y a 2,10 euros el kilo", recrimina Francisco Moscoso, secretario provincial de UPA Málaga.

Una situación dramática, que afecta a cientos de profesionales en la provincia, que han decidido dejar de recoger los limones: "Tengo 100.000 kilos sin vender. Me lo compran a 10 céntimos el kilo, cuando me cuesta producirlo a 35 céntimos. Somos los que damos de comer al país y así nos tratan. Esto no es justo, es un abuso. No puedo vivir vendiendo a este precio", afirma con resignación Rafael Guerrero, agricultor malagueño.

Unos precios que suponen "una auténtica ruina" a sus productores: "Como no se pueden vender, lo damos gratis", grita otro agricultor.

Desde UPA consideran que el precio de venta debe estar "por encima de los 35 céntimos": "Queremos sobrevivir como cualquier persona, pedimos precios justos. Vivir del turismo es lo que quieren, cuando el agricultor sostiene este país. Este limón es el más caro que he vendido hoy, porque lo voy a regalar", denuncia otro profesional.

Ante esta situación, Moscoso ha reclamado que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria y que se sancione a quienes no la cumplan.

La Ley de Cadena Alimentaria entró en vigor el pasado 1 de enero. Dicha norma establece que, a partir de esta fecha, ya no se podía pagar a los agricultores por debajo de su precio de producción. Algo que no se cumple: "No se cumplen, pero los agricultores también tienen que ser valientes y denunciarlos", indica.

"En la provincia de Málaga el campo es un negocio ruinoso"

Asimismo UPA insta a las instituciones públicas a "velar por los precios": "La Administración, el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, cada uno tiene sus deberes. La Junta de Andalucía tiene que hacer una regulación de entrada y también tiene que velar por los precios que tienen los agricultores en origen", piden.

Cosecha

En esta campaña, la producción de limones ha mejorado considerablemente con respecto a la pasada, incrementándose en un 34% aproximadamente, si bien es menor que la media de las últimas cuatro cosechas.

Así, este año se obtendrán unas 54.437 toneladas en las cerca de 4.500 hectáreas en producción que hay en la provincia, frente a las 40.523 toneladas del año pasado, lo que hace que Málaga represente más de la mitad de las 110.6963 toneladas aforadas por la Junta de Andalucía: "La producción ha aumentado hasta un 5% más que el año anterior", cuenta el secretario general de UPA Málaga.