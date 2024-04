La industria del Principado prevé mantener actividad, empleo y cartera de pedidos

La industria asturiana prevé mantener la producción, el empleo y la cartera de pedidos, según la encuesta de clima industrial que acaba de difundir la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) con datos recabados en febrero.

Según esta prospección, el Indicador de Clima Industrial de Asturias (ICIA) arroja un valor de 33,3 puntos, el más elevado desde enero de 2020, en las semanas inmediatamente anteriores a la pandemia, cuando se alcanzó los 34,3 puntos. Por lo tanto, se trata de un indicador que está arrojando síntomas de fortaleza. En febrero ya se conocía el despido colectivo que propugna Arcelor para 111 trabajadores en Asturias ligado a la mayor automatización de los procesos de producción que conllevará la transición verde de la planta de Gijón –con la previsión de amortizar un total de 134 puestos y funciones de trabajo, recurriendo a la polivalencia y flexibilidad de la plantilla y otras fórmulas–, aunque aún no se había anunciado el recorte de otros 150 a 160 empleos en Saint Gobain, en este caso por el cierre de la línea de vidrio para el automóvil, una de las dos áreas de actividad de la factoría avilesina.

Con estas importantes matizaciones, el estado de opinión y perspectivas pulsado por SADEI entre las compañías industriales de la región apunta al sostenimiento de la actividad, la ocupación y la visibilidad de la carga de trabajo. En este sentido se expresaron el 100% de las compañías consultadas.

Se mantiene, no obstante, al igual que en sondeos anteriores, la previsión de disminución de los "stocks" de productos terminados, opción por la que se inclina el 42% de los encuestados. Esto implica que, al optar algo menos de la mitad de las compañías por aligerar sus inventarios, no toda la demanda se trasladará a aumento de la producción. Pese a ello, la previsión es que ésta no mengüe, sino que se mantenga en el 100% de los casos.

Otra cosa son los niveles de partida que se prevén mantener. De cumplirse las previsiones, la actividad productiva que persistirá será "la normal" de la empresa en 85 de cada 100 sociedades consultadas, "alta" en ocho y "baja" en siete. La mejor previsión es la de las industrias metálicas (con el 100% de su actividad en tasas "normales"), seguidas por las de cemento y materiales de construcción (95%) e industrias químicas (92%). El sector de la transformación de metales, con un 71% de producción "normal", arroja los mejores síntomas: apunta a que el 21% de su actividad es "alta". Por el contrario, la peor previsión es de las empresas extractivas, con un 60% de producción "normal" y el 40%, "baja".

El 92% de las industrias de la región también aventuran un mantenimiento de sus precios, mientras que el 8% anuncia que los aumentará.

