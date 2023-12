El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha advertido este lunes en el I Foro Financiero de Prensa Ibérica del elevado optimismo de las bolsas y de las "comprimidas" primas de riesgo que se están dando en la eurozona en este final de año como consecuencia de la moderación de la inflación. "Los mercados están descontando un aterrizaje suave de la economía europea y esto está comprimiendo las primas de riesgo y la toma de muchos riesgos por parte de los fondos de inversión. En un entorno de sorpresas negativas, el sector de los fondos de inversión de alto riesgo puede generar una situación de mucha inestabilidad y vulnerabilidad", ha remarcado.

"El último dato de la inflación de la zona euro en noviembre se ha situado en el 2,4%. Esto ha sido una sorpresa positiva, ya que el consenso de mercado estimaba que el IPC alcanzaría tres décimas más. La subyacente está en el 3,6% y todos los indicadores apuntan que se está frenando. Los bancos centrales siempre tienen que ser prudentes. No se puede cantar victoria, aunque estamos en la última milla para que la inflación alcance la estabilidad de precios y nuestra inflación objetiva del 2%", ha subrayado. El BCE ha explicado que tomará sus decisiones futuras en base a los datos que se vayan conociendo. "Nuestra comunicación es muy clara e iremos reunión a reunión", ha remarcado en la jornada 'Una banca en transformación' organizada por Prensa Ibérica y Grant Thornton.

Guindos también se ha referido a la importancia de las políticas fiscales, en combinación con el trabajo que desarrollan los bancos centrales. "Esta semana se va a discutir en el Ecofin el nuevo marco de política fiscal de la Unión Europea. Mandando una señal de estabilidad a medio plazo y dejando atrás de manera paulatina todo lo que tiene que ver con las medidas anti shock para hacer frente a los efectos de la inflación. Es clave la reducción de los déficits estructurales y la rebaja del ratio deuda sobre PIB, al tiempo que haya margen para que se den inversiones en todo lo que tiene que ver con el cambio climático", ha defendido.

El vicepresidente del regulador ha explicado que una situación de tipos altos, como la actual, afecta fundamentalmente a tres sectores básicos: a las familias, a las empresas y a los bancos. "A nivel empresarial, uno de los sectores más afectados es el inmobiliario. El nivel de compraventas se ha reducido en un 50% en el último año, aunque vemos que el ajuste de precios a la baja no se corresponde con la contracción de la demanda", ha apuntado.

Tampoco ha querido pasar por alto el momento de la banca europea. "Los bancos están mejorando su rentabilidad financiera (ROE) hasta un 10% aunque todavía no cubre el coste del capital que es del 14%", ha alertado. Guindos sostienen que el sector financiero europeo va a tener que elevar sus provisiones con el objetivo de cubrir las insolvencias que se puedan producir en los próximos trimestres como consecuencia de la desaceleración económica y al mismo tiempo remunerar los depósitos a plazo que se están incrementando desde los flujos que están llegando de los depósitos a la vista. "Los depósitos a la vista se estan quedando atrás y creemos que se va a producir una modificación de la remuneración de los depósitos en los próximos meses", ha añadido.

Para reducir costes de capital, una de las recomendaciones que habitualmente sugieren los reguladores bancarios son las fusiones y adquisiciones. "El problema es que no tenemos una unión bancaria, no tenemos un fondo de garantía único. Por tanto, no tenemos una unión de capitales única, y creo que esa falta de integración está detrás del exceso de capacidad de la banca en la zona euro y las fusiones ayudaría", ha reconocido.

El mercado laboral amortigua los tipos

El que fuera ministro de Economía del Gobierno de España entre 2011 y 2018 ha explicado que la situación económica de la zona euro viene marcada por el estancamiento del tercer trimestre, que también se va a dar en el último trimestre del año como consecuencias de la desaceleración económica global. "China está importando menos y eso afecta a las economías exportadoras como la eurozona", ha valorado.

"Las familias han sufrido pérdidas de rentas reales, ya que la inflación se ha elevado más que los salarios. Sin embargo, el mercado laboral está siendo un moderador del efecto de los tipos de interés. La evolución de los salarios está por encima del 5%, esto está llevando a un incremento de los costes salariales, y puede tener un efecto inflacionista. La tasa de paro en la UE se encuentra en el 5,6%, aunque se empiezan a ver algunas señales de desaceleración", ha advertido.