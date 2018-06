De la Serna se descarta y da su apoyo a Santamaría

De la Serna no será candidato a la presidencia del PP.

El exministro de Fomento Íñigo de la Serna se ha descartado como candidato para liderar el PP y ha manifestado que da su aval a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

"Creo sincera y humildemente que no estoy preparado para ese reto", ha dicho sobre el liderazgo del partido en una comparecencia ante los medios de comunicación en la sede del PP en Santander.

De la exvicepresidente ha destacado su "amplio conocimiento del partido" y su "cercanía" y "sensibilidad" con los territorios, y ha apostado por construir una candidatura "de unidad, diálogo y consenso", una posición "sincera" que ha ofrecido Sáenz de Santamaría y en la que "todo el mundo tiene cabida".

Ha añadido que comparte con ella "una máxima en la que ha trabajado intensamente": que "el Partido Popular no es Génova ni el Gobierno es el Consejo de Ministros", sino que "el PP son todos los simpatizantes, afiliados, interventores, concejales, alcaldes de todos y cada uno de los pueblos y ciudades del país".

De la Serna ha insistido en defender una "candidatura de unidad" y "abierta", en la que "todos estén cómodos". "Eso es en lo que yo creo y eso es lo que me consta que desea Soraya", ha aseverado.

Ha agregado que ha visto a Sáenz de Santamaría "batiéndose el cobre en la oposición" y también en tareas de Gobierno, para las cuales no "hay ningún género de duda" de su capacidad.

Según ha precisado, pese a su apoyo no ha hablado de formar parte de la candidatura de la exvicepresidenta, a la que apoyará en lo que pueda aportar. "No he hablado en ningún momento sobre cuál es mi papel", ha apuntado.

De la Serna descarta presentarse como candidato con la idea de que toma "la mejor decisión" para el PP "y también para España" y, aunque todos los que se postulan "son personas preparadas y capacitadas", a su entender la exvicepresidenta lo es "de manera especial".

"A las ocho de la mañana ha salido un coche a Madrid llevando mi aval para Soraya Sáenz de Santamaría para el Congreso del Partido Popular", ha destacado.

El exministro ha manifestado que todos los candidatos tienen su máximo reconocimiento por haber dado "un paso al frente" en este proceso que se abre con el Congreso Extraordinario de julio.

"Ese paso, que es un paso valiente, merece el máximo de los respetos", ha aseverado, antes de hablar sobre la renuncia a la sucesión del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que es uno de los "principales activos" del PP y seguirá jugando "un rol determinante".

Sobre las seis candidaturas que se han anunciado, ha reiterado que "no pasa absolutamente nada" y ese número "demuestra la salud democrática" del partido.

Y está convencido de que la voluntad tanto de Sáenz de Santamaría como de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, que también ha anunciado su candidatura, es "como siempre, anteponer los intereses del partido a cualquier otra cuestión".

De la Serna ha dedicado la primera parte de su comparecencia a elogiar y agradecer al expresidente del PP y del Gobierno Mariano Rajoy, que ya se ha incorporado a su plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola (Alicante).

"Estoy en deuda con el presidente del PP", ha asegurado, antes de recordar que, gracias a Rajoy, ha tenido el "privilegio" de ocupar cargos como el de alcalde de Santander (2007-2016) o ministro de Fomento desde noviembre de 2016 hasta que prosperó la moción de censura.

En su opinión, Rajoy "ha sido el mejor presidente del Gobierno" y, "sobre todo, un hombre sensato, honrado y un señor con mayúsculas", y hay que seguir con su "legado", con las "modificaciones" que haya que introducir.

De la Serna ha añadido que desconoce cuál será su futuro tras dejar Fomento -en este momento no tiene ningún cargo institucional ni orgánico- y ha manifestado que ha tenido el tiempo justo para acomodarse a su nueva etapa.

"A partir de ahora habrá tiempo para pensar. No es algo que me urja en este momento", ha comentado De la Serna.