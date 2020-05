Crisis del coronavirus | Sánchez logra el respaldo de Cs para la prórroga del estado de alarma

Ciudadanos apoyará la prórroga del estado de alarma que se vota este miércoles en el Congreso de los Diputados tras aceptar el Gobierno de Pedro Sánchez algunas de sus peticiones y comprometerse a dialogar "y, en su caso, consensuar" medidas para la implementación del plan de desescalada, así como a abordar conjuntamente la adaptación de los ERTE y las ayudas a Pymes y autónomos.

"El Gobierno de España y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo por el que ambas partes manifiestan la conveniencia de prolongar el actual Estado de Alarma para lograr vencer a la pandemia del coronavirus, así como a mantener las medidas de protección a los españoles en los ámbitos sanitario, económico y social más allá de la vigencia del Estado Alarma", ha indicado Moncloa en un comunicado.

Como parte de este acuerdo, que recoge alguna de las peticiones planteadas por la formación liderada por Inés Arrimadas, el Gobierno mantendrá contactos semanales con Ciudadanos "para informar sobre la crisis sanitaria" y se compromete a "dialogar y, en su caso, consensuar medidas" para la implementación del plan de desescalada.

Igualmente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se han comprometido a mantener el diálogo para la adaptación de los ERTE y las ayudas a Pymes y autónomos para que puedan adecuarse éstas "y el resto de las medidas de protección social a las necesidades que se produzcan más allá del Estado de Alarma".

En el marco de las negociaciones que se iniciaron este lunes tras la llamada de Moncloa a la presidenta de la formación naranja, el Ejecutivo y Ciudadanos han coincidido en la necesidad de que el estado de alarma continúe vigente y señalan que se trata de "un mecanismo constitucional, que debe prolongarse sólo por el tiempo estrictamente necesario".

"Por tanto, con ese ánimo, se analizarán las medidas necesarias para seguir protegiendo a los españoles en el ámbito sanitario, económico y social cuando concluya su aplicación", aclaran desde Moncloa.



170 votos

Con el apoyo de los diez diputados de Ciudadanos, la cuarta prórroga del estado de alarma que se vota este miércoles en el Congreso contaría con los 155 votos del PSOE y de Unidas Podemos, además de PRC, Teruel Existe, Más País y Compromís, con los que llegaría a 170.

Desde Ciudadanos se han felicitado de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya recogido algunas de sus propuestas de cara a la nueva etapa de alivio del confinamiento como la adaptación los ERTEs y las ayudas, el contacto semanal para un Plan de Desconfinaiento "real, consensuado y sensato" o la planificación coordinada de una salida del Estado de Alarma.



Sánchez ve el estado de alarma como el "único instrumento" válido

En el Senado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido al PP y a Cs que, en este momento, el estado de alarma es el "único instrumento" que permite al Ejecutivo "luchar contra la Covid-19, salvar vidas y defender la salud pública", por lo que ha pedido un acuerdo para prorrogarlo. "No se arrepentirán", les ha dicho.

En la sesión de control al Gobierno en la cámara alta, la primera a la que asiste desde la declaración del estado de alarma por el coronavirus, Sánchez ha respondido a sendas preguntas de los portavoces del PP y de Cs sobre la actual situación de lucha contra la pandemia y la solicitud del Gobierno de prorrogar por cuarta vez el estado de alarma.

Sánchez ha instado al PP a "trabajar" por este acuerdo, porque supone una voluntad de ser "precavidos y prudentes" en la fase de desescalada, que se ha iniciado esta semana.

"Mantener 'sine die' el estado de alarma es solo una herramienta para protegerlo a usted, porque está atrapado", ha replicado el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, quien ha asegurado que ante la crisis sanitaria y económica el PP, "una vez más, estará ahí para sacar a España adelante".

Maroto ha preguntado a Sánchez por qué dio "plantón" a la Comisión General de Comunidades autónomas sobre el coronavirus que se reunió el pasado jueves y ha insistido en que el PP considera que "no es responsable" volver a extender el estado de alarma, ya que existen medidas alternativas para mantener la seguridad en la desescalada.

Sin embargo, Sánchez ha asegurado que el estado de alarma es el "único instrumento" que constitucionalmente reconoce el poder al Gobierno para restringir la movilidad, después de que haya resultado "evidente" estas semanas que el confinamiento es la medida que consigue reducir el contagio.

Por eso, ha pedido al PP que sea "consciente" de que en un momento tan crítico como el actual, con tanta incertidumbre y angustia, la ciudadanía espera y "desea" de los dos principales partidos del país un acuerdo para prorrogar el estado de alarma y "garantizar un futuro de esperanza".

Por contra, para Maroto mantener el estado de alarma solo sirve ahora para "poner en marcha un programa alternativo" de Gobierno y mantener un Ejecutivo "con poder absoluto que vulnera las libertades públicas de la democracia", cuando existen otras medidas en la legislación básica.

Así, ha reclamado que se desvinculen los ERTE del estado de alarma y que se puedan desmontar de forma proporcional; recurrir a la ley de salud pública para restringir la movilidad; un plan de test masivos; coordinación con las comunidades autónomas y "claridad y humildad" a la hora de actuar "sin dar bandazos".

Por otra parte, Sánchez, en respuesta a la portavoz de Cs, Lorena Roldan, ha insistido en que "ahora mismo" el "único instrumento" que garantiza el confinamiento y la restricción de movilidad es el estado de alarma y, dado que "no hay otra alternativa", ha pedido que no se juegue "con experimentos de los que no se sabe su eficacia".

El presidente ha explicado que la petición del Gobierno es que la desescalada se haga "bajo el paraguas" del estado de alarma y, cuando se llegue a esa "nueva normalidad, mucho antes que después", se pueda gobernar la situación "con otros instrumentos", hasta encontrar un remedio terapéutico o la vacuna.

Ha puesto en valor las medidas económicas y ha querido dejar claro, ante las críticas de la oposición, que en el mes de abril se han "reconocido y pagado prestaciones por los ERTE relacionados con la Covid-19" a 3.330.000 trabajadores.

Por su parte, la senadora de Cs ha reprochado a Sánchez que se dirija a la oposición utilizando a los afectados por los ERTE como "rehenes" y que utilice el estado de alarma a su "antojo".

"No vuelva a utilizar un decreto contra la pandemia para colar al señor Iglesias en la comisión del CNI y no vuelva a usarlo para nombrar a altos cargos de tapadillo o adjudicar contratos de los que no se sabe la dirección", ha señalado.

Además, ha dicho a Sánchez que tiene la "obligación" de tener un plan A, un plan B y un plan C para "proteger a los españoles".



El PP mantiene la incógnita

La dirección nacional del PP mantendrá hasta este miércoles la incógnita sobre el sentido de su voto a continuar o no con el estado de alarma, pero algunos 'barones' territoriales del partido como el gallego Alberto Núñez Feijóo o la madrileña Isabel Díaz Ayuso han abierto la puerta a que se pueda prorrogar solo 15 días más para dar tiempo al Gobierno a organizarse y que la salida de la población se produzca con más garantías.

Tras la videoconferencia de presidentes autonómicos del pasado domingo, el murciano Fernando López Miras, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco o el andaluz Juanma Moreno tampoco se opusieron a mantener esta medida hasta finales de mayo, dejando claro que no es un "cheque en blanco" y que el Gobierno debe apostar por el diálogo.

El 'número dos' del partido, Teodoro García Egea, ha reconocido que "hay 24 horas para negociar" y "ahora le toca" moverse al jefe del Ejecutivo.