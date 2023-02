El presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al presidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps, José Antonio Mora, ha remitido a la Fiscalía la denuncia presentada por la defensa del líder de la trama Gürtel Francisco Correa por los insultos que el exdirigente del PP valenciano le profirió el pasado día 6 después de oírle declarar en el juicio que se celebra por la adjudicación a Orange Market del estand de Fitur, en 2009.

La escena, que fue presenciada por los abogados cuando abandonaban la sala de vistas, llevó a la defensa de Correa a presentar una denuncia ante el tribunal, pero, como las competencias de la Audiencia están delimitadas a ciertos delitos de especial gravedad, Mora ha señalado que la trasladará al ministerio público para emprenda las actuaciones que considere oportunas, al mismo tiempo que emplazaba a la defensa del empresario a dirigirse a las autoridades oportunas.

Tras ello, el presidente de Sección Segunda ha aprovechado la oportunidad para pedir a todas las partes personadas en el procedimiento, en el que Camps se enfrenta a los delitos de prevaricación y fraude, a mantener la "calma y el respeto institucional", porque "en un tribunal democrático debe presidir el orden". Una advertencia que no está de más, porque si el expresidente valenciano perdió los modos con Correa, como describen los testigos, no resulta descabellado que lo vuelva a hacer con otros acusados, como Álvaro Pérez, conocido como 'el Bigotes' -aunque ya no lleve-, quien declaró este lunes.

Durante su declaración Correa explicó que había visto a Camps dos o tres veces y que fue Álvaro Pérez, quien "inició una buena relación" con él, a la que se debe el contacto de la trama con otros dirigentes del PP y de la administración valenciana. El reconocimiento del pago de comisiones a cambio de adjudicaciones lo lleva declarando en varios juicios, desde el de la primera época de la trama corrupta.

Insultos

Por eso en sus palabras no había nada que el líder de la Gürtel no hubiera declarado ya, pero eso no fue obstáculo para que al salir de la sala de vistas, Camps le tachara de "mentiroso" e "hijo de puta" y le acusara de querer arruinarle la vida.

En declaraciones a los periodistas, Camps negó haber proferido insulto alguno. "Le dije que no quería ningún mal para él ni para nadie, no me gusta que nadie tenga un problema personal de este calado; pero no tiene sentido que pacte con la Fiscalía Anticorrupción y haga daño a otras personas que no hemos hecho absolutamente nada, es lo que le dije, no le dije nada más", informa Efe.

Insistió en que no conoce "de nada" a Correa y que nunca se reunió con él y volvió a presentarse como víctima de una persecución de la Fiscalía Anticorrupción desde 2009. En este sentido se remitió a la entrevista concedida a ABC por el excomisario José Manuel Villarejo, con, según Camps, conversaciones "realmente preocupantes" sobre el funcionamiento del Estado, hechos por los que su defensa intentó en vano suspender el juicio oral.