Este 28 de junio se celebra el día internacional de orgullo LGTB y la exdiputada de Vox Macarena Olona ha aprovechado la ocasión para reivindicar este día con un montaje fotográfico acompañado de la frase "reventemos los armarios" que ha recibido respuestas de todo tipo, tanto negativas como positivas.

Olona, que se presentará a las elecciones generales bajo su nuevo partido Caminando Juntos, ha tirado de ironía en este día del orgullo LGTB y ha publicado un montaje en el que aparece besándose con Yolanda Díaz, candidata de Sumar, junto a una bandera arco iris.

Esta por ver qué le habrá parecido a Yolanda Díaz el montaje, aunque la publicación tiene más de 2.000 me gusta y se ha retuiteado más de 350 veces. Entre las respuestas están aquellos que agradecen el gesto con la comunidad LGTB de la candidata de Caminando Juntos, hasta los que la tachan de "actriz" o los que recuerdan que Olona pidió en el congreso las "terapias para homosexuales".

Decepcionados

También los hay que se muestran decepcionados con la candidata de Caminando Juntos: "Ahora no te reconozco. No te entiendo. No te creo", dice otro tuitero; así como los que aprovechan también para publicar otros montajes donde aparecen besándose Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros.