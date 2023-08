A los desencuentros habituales, casi estructurales entre ERC y Junts, el inicio de la legislatura derivada de las elecciones del 23J han traído bajo el brazo encontronazos entre los que, hasta el momento, no dejan de ser socios en la gobernabilidad, es decir, el PSOE y los republicanos . No es que sea, tampoco, un hecho aislado, como da fe el polémico 'no' de ERC a la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez, pero en esas ocasiones se podían atribuir las disensiones a una visión de la sociedad diferentes.

En cambio, los choques de la última semana han sido ocasionados más por la forma de conducirse de uno y otro partido que de un debate de fondo por una cuestión legislativa. Así, este martes, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha salido al cruce del presunto gesto que el presidente en funciones habría hecho hacia el indepedentismo, como manera de ganarse su apoyo tanto el miércoles en la elección del presidente del Congreso, como más adelante, en la eventual investidura del candidato socialista. Sánchez, en una comparecencia ante los diputados de su partido en esta nueva legislatura, ha señalado que su Gobierno impulsaría el uso de las lenguas cooficiales en la Unión Europea, coincidiendo con el semestre de la presidencia europea de España. Ante el anuncio, la réplica de Rovira ha sido contundente: "¡Qué gesto? Si esto ya lo asumistéis y lo sellastéis en un acuerdo de la mesa de diálogo y negociación del 7 de julio de 2022", publicó en las redes sociales. El mensaje de lla número 2 republicana se acompaña de la nota de prensa de esta reunión del foro de diálogo entre gobiernos de hace un año, para más inri, de los servicios de prensa de la Moncloa. Quin gest? Si això ja ho vau assumir i segellar en els acords de la mesa de negociació el 7 de juliol del 2022. https://t.co/pQ092o4SIf

Al Parlament Europeu hi hem treballat molt. Compliu i acabeu la feina. Així, no. https://t.co/jLWtiTBOcH — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) 16 de agosto de 2023 Condición para el apoyo a Armengol Cabe recordar que el uso del catalán, el gallego y el euskera es una de las reclamaciones de ERC para apoyar, en la votación de mañana, a Francina Armengol , como presidenta del Congreso. El pasado domingo, la propia Rovira, (que la secretaria general lleve la vox pública de las réplicas al PSOE ya es un mensaje en sí mismo) salió al paso de las reiteradas interpretaciones que Junts, y sobre todo los socialistas, hacían sobre el sentido del voto de ERC mañana jueves, en la que daban por seguro el apoyo a Armengol. Según explicaron fuentes de Esquerra a este diario, el pasado viernes el partido republicano transmitió al PSOE que el sentido del voto no estaba, ni mucho menos, decidido. Y que sobre la decisión pendían las tres peticiones del partido de Oriol Junqueras: el uso del catalán en la Cámara baja, la creación de una comisión de investigación sobre el espionaje mediante el software Pegasus y que la nueva dirección del parlamento no se opusiera a una posible ley de amnistía. Con todo, lamentan los republicanos, los socialistas han mantenido ante la opinión pública su total seguridad de que el voto de ERC caería del lado de Armengol.