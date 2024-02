El PP se lanza a exprimir el ‘caso Koldo’ dentro del Gobierno y apunta también a Santos Cerdán

No es un tema más para el PP. La detención del hombre fuerte del exministro José Luis Ábalos y otra veintena de personas por el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas en los peores momentos de la pandemia van a provocar una reacción en cascada del partido de Alberto Núñez Feijóo. El asesor de Ábalos, Koldo García, que antes fue su chófer -cuando era secretario de Organización del PSOE, y que dio el salto a la cartera de Transportes de su mano- fue detenido por la Guardia Civil este miércoles. En Génova ven “muy difícil, imposible de creer” que el aún diputado del PSOE no estuviera al corriente.

En la dirección nacional popular apuntan activarán distintas iniciativas parlamentarias, que irán desde peticiones formales de comparecencias hasta una posible comisión de investigación. “Que no esperen condescendencia en un asunto de esta envergadura después de cómo se han comportado con otros gobiernos como el de Madrid”, anticipan ya el PP, mirando a varios miembros del anterior Gobierno de Sánchez y del actual.

Ya Cuca Gamarra exigió ayer explicaciones al propio Ábalos -que aseguró no tener conocimiento de nada- y al presidente, teniendo en cuenta que destituyó al que era su número dos en el partido al frente de la cartera de Transportes sin que trascendieran los motivos claros. Sí hubo mucho ruido sobre distintas posibles actuaciones de Ábalos que habrían empujado a Sánchez a prescindir de él. El presidente lo negó desde Rabat el miércoles: “Rotundamente, no. No tuvo nada que ver”, dijo, insistiendo en que desconocía la investigación que afectaba a Koldo García.

Los populares también miran de cerca al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, que coordinó y centralizó las compras de material sanitario. A pesar de que ya no está en el Ejecutivo y ahora es el líder de los socialistas catalanes -con claras aspiraciones de presidir la Generalitat- el PP pretende que asuma su parte de responsabilidad y también cargan las tintas contra el primer secretario del PSC. Dan por hecho, además, de que cualquier iniciativa en el Parlamento que involucre a Illa podría ser apoyada por otros socios de Sánchez, sobre todo los catalanes, que se disputan a parte del electorado como es ERC. También podrán hacer uso de su mayoría absoluta en el Senado, una bala que el PP tendrá en la recámara.

Por un motivo similar Gamarra también mencionó a la actual ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), que además fue líder de la oposición en Madrid durante la pandemia. Entienden que deberá tomar partido y actuar desde su Ministerio para esclarecer lo ocurrido con la compra de material sanitario en la pandemia y si se produjeron cobros de comisiones ilegales con conocimiento de la administración central.

En el equipo de Feijóo son muy claros: “Estamos hablando de que personas que trabajaban para el Gobierno de España pudieron lucrarse con el negocio de las mascarillas de forma ilegal en los peores momentos para este país”, zanjan.

Señalan a Santos Cerdán

Aunque las iniciativas estarán centradas sobre los ministros que pudieron estar implicados, varios dirigentes del PP insisten en señalar a Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE y número dos de Ábalos cuando éste seguía en ese cargo, como “el verdadero nexo” con Koldo García, porque fue él quien le introdujo en Partido Socialista y quien se lo presentó al dirigente valenciano que luego fue ministro de Transportes.

García era un agente de seguridad privada que trabajó como escolta en los años de plomo en el País Vasco y que fue concejal del PSOE en el municipio navarro de Uharte. Su mujer, que también ha ocupado distintos cargos en el Partido Socialista de Navarra, también figura entre las detenidas de la Guardia Civil, igual que el hermano de Koldo.

Los populares pretenden presionar también a Cerdán, que en este momento juega un papel clave en las negociaciones entre el Gobierno y Junts, y que está en el primer anillo del presidente.

Los populares exprimirán al máximo las novedades sobre el caso, conscientes de que para este Ejecutivo -que llegó al Gobierno por primera vez en 2018 a través de una moción de censura contra la corrupción del PP- es “un asunto letal”. “Lo que vamos a comprobar es si el Partido Socialista tiene distintas varas de medir o va hasta el final”, zanjan en el núcleo duro de Feijóo, apuntando también a otros ministerios que habrían contratado el proveedor de confianza de Ábalos, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Es el caso de Fernando Grande-Marlaska, y gobiernos autonómicos como el balear que entonces dirigía Francina Armengol (hoy presidenta del Congreso) o el canario, cuyo presidente es el actual ministro Ángel Víctor Torres.

El choque con Ayuso

Para el PP la compra de material sanitario y el hecho de que haya detenciones relacionadas con el PSOE es algo muy relevante, teniendo en cuenta el episodio relacionado con la comisión de 234.000 euros -legal y cuya investigación se archivó- que cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso por sus trabajos de comercial durante la pandemia.

Fue el propio Sánchez el que sacó el tema de nuevo ayer desde Rabat: “Me llama la atención que sean tan celosos cuando el señor Feijóo se aupó a la presidencia del PP después de una denuncia del anterior líder sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid. De su hermano, en concreto". Ayuso, igual que los miembros de la dirección nacional, respondió recordando que esas investigaciones fueron archivadas por la justicia, y volvió a espetar la frase “me gusta la fruta”, que ya deslizó desde la tribuna de invitados en el Congreso en reacción a unas palabras de Sánchez sobre su hermano, y que tantísima polémica ha generado.

“El Gobierno ha utilizado esto siempre contra el PP y contra Ayuso. Ahora lo tiene dentro de su partido. A ver cómo actúa”, dicen desafiantes los populares.