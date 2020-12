El gobierno local y la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) firmaron ayer un alto el fuego después de un largo período de enfrentamiento por el modelo de participación. El colectivo que preside Manuel Cañete abre la puerta a regresar a los consejos de distrito tras tres años de ausencia si el Ayuntamiento cumple con dos compromisos suscritos ayer en una reunión entre el gobierno local, representado por las tres ediles de Participación –Dolores Patón, Carmen Saras y Salomé Díaz–, y la FAV. El primero es publicar los pliegos de la Agenda Urbana en el primer trimestre de 2021 y el segundo debatir los reglamentos de participación. “Si el calendario que se nos ha dado se cumple, se habla de la modificación del reglamento de participación y los distritos son funcionales no podemos estar fuera de ellos”, aseguró ayer el presidente de la FAV, Manuel Cañete.

El regreso de la Federación deberá aprobarlo su junta directiva en las próximas semanas. Ayer, la FAV estuvo, además de por Cañete, representada por María José Cuervo, su vicepresidenta, y por María José Cuervo, de la asociación de La Providencia.

Tanto el organismo vecinal como el gobierno local destacaron la “buena sintonía” que hubo en el encuentro en el salón de reuniones municipales ayer por la tarde. “Hablamos de los caminos que podemos seguir ambas partes para retomar la participación de la Federación en los consejos”, resumió la edil de Participación, Salomé Díaz. “A primeros de año saldrán los pliegos de la Agenda Urbana y un elemento será la participación que deberá abordarse desde las asociaciones vecinales, culturales y deportivas”, añadió la concejala.

Díaz afirmó que los consejos de distrito “se mantendrán” y que el objetivo es “alcanzar el mayor consenso posible”. “La participación no es cosa solo de las asociaciones, sino de la ciudadanía. No hay menosprecio a la FAV, ellos son importantes, pero saben que hay otros canales de participación”, aseguró la edil. Por su parte, Cañete también quiso rebajar la tensión de las últimas semanas. “Se han aclarado confusiones. El movimiento vecinal es imprescindible . No se le menosprecia, se le quiere acercar”, apuntó el líder vecinal, que, en los próximos días planteará el posible regreso de la FAV a los consejos de distrito. “Lo que se nos ha dicho va en sintonía con lo que demandamos”, zanjó.