El Patronato Deportivo Municipal se hará cargo de la gestión deportiva del campo de golf de El Tragamón el próximo 7 de marzo. Así se lo ha hecho saber el concejal de Deportes, José Ramón Tuero, a la gestora del club Madera III, entidad que ha llevado la administración de la instalación deportiva desde 1993. “Esto forma parte de un plan de recuperar la gestión de todas las instalaciones deportivas públicas que estaban cedidas a distintos clubes y entidades”, aseveró Tuero, quien puso como ejemplo de esa recuperación los campos de la Universidad Laboral, la sala de tiro con arco de La Camocha y las dos Casas del Deporte que hay en la ciudad. El plan tendrá su continuidad y la siguiente instalación que volverá a ser gestionada por el Patronato Deportivo Municipal será la de náutica ubicada en el espigón de Poniente.

Una vez recuperada la gestión de El Tragamón, el Patronato pretende la transformación “de un campo rústico en uno moderno”. “Será un campo corto, de nueve hoyos, con un par cinco, dos par cuatro y seis par tres, que sea un complemento para La Llorea y será de los mejores de España”, indicó el concejal. Este proyecto, según adelantó Tuero, “correrá a cargo de la Federación Española de Golf”. Pero el edil no quiso poner plazos al mismo aunque si señaló que “será a lo largo de este mandato”. No obstante, el campo volverá a estar abierto para su uso a partir de mayo. De lo que no se hará cargo el Patronato será de los trabajadores “porque la ley no permite subrogar al personal de un club privado”.

El concejal también indicó que “saldrá a concurso la enseñanza y la cancha de prácticas”. También quiso tranquilizar a los jugadores que tengan licencia por el club Madera III porque “seguirán teniéndola y El Tragamón seguirá siendo su casa”. Además, se mantendrá el abono existente en la actualidad válido para este campo y para La Llorea. José Ramón Tuero tuvo palabras de agradecimiento para el club Madera III y destacó cómo “en el año 1989 un grupo de personas hicieron un cursillo en Castiello y luego crearon Madera III”. “Artesanalmente y con su esfuerzo hicieron este campo”, añadió. Tuero recordó que en el año 2008 se firmó con Madera III un acuerdo de explotación deportiva por cinco años y prorrogable por otros cinco “por lo que desde el 2018 no hay vinculación del Patronato con Madera III”.