El portavoz municipal de Vox, Eladio de la Concha, considera que la ruptura del consenso respecto a la estación intermodal es “bastante lamentable”. “Parecía que los primeros pasos ya estaban resueltos con un acuerdo de mínimos para su ubicación y resulta que el gobierno local del PSOE e IU están cambiando todas las premisas”, asegura.

–¿Da por muerto el convenio vigente?

–Se hablaba de que había que hacer una comparativa entre dos posibles ubicaciones, junto al Museo del Ferrocarril y en Moreda, y que si se superaba el 20% de lo presupuestado habría que ir a Moreda. Pero resulta que la diferencia no llega a esa cantidad y, de manera unilateral, la Alcaldesa y su Junta de Gobierno han decidido que va a ir a Moreda. La sorpresa es mayor cuando ahora ya aparece una tercera opción, aprovechar ese remiendo que hicieron en Sanz Crespo, que no es ni siquiera una estación, es un apeadero.

–Elija alternativa.

–Nosotros habíamos apostado por la que se pactó, junto al Museo del Ferrocarril. Si se rompe el consenso, para volver a alcanzarlo, ¿vamos a tener que esperar otros diez años?

–¿Cree imprescindible el consenso para que avance el proyecto?

–Los pactos están para respetarse y el no hacerlo va a retrasar todo muchísimo. Yo soy muy pesimista con la evolución de todo esto, porque en un proyecto que es a medio y largo plazo tienen que estar de acuerdo las distintas administraciones y los distintos partidos. Luego habrá unas nuevas elecciones y el asunto sólo estará en papeles, ni siquiera la obra iniciada o proyectada. Si viene otro partido, volverá a tirar todo. Y al final los perjudicados son la ciudadanía de Gijón y de Asturias.

–Las dos alternativas propuestas están a unos 300 metros de distancia de la del Museo del Ferrocarril.

–No es la distancia, es que cambian el concepto de estación, porque los proyectos son distintos. Ya se está hablando de llevarla a Sanz Crespo, con unos soterramientos que ya no se van a hacer y no sabemos si se va a eliminar la barrera ferroviaria.

–¿La postura de Vox es inamovible?

–Aquí hay un acuerdo previo. Vox no estuvo en ese acuerdo, pero respeta los acuerdos. Y además consideramos que es la mejor opción. Desde que la estación provisional está en Sanz Crespo se han perdido muchísimos cientos de miles de viajeros. Para que la inversión sea rentable necesitas aumentar el número de viajeros. Un informe que nos pasaron los técnicos hablaba de una diferencia muy notable de recaudación entre una ubicación y otra.

–Se plantea que será el metrotrén el que capte esos viajeros para las cercanías, más que la intermodal.

–Eso es lo que dicen, pero es que no sólo hay cercanías, hay largo y medio recorrido. En las ciudades de nuestro tamaño poblacional, las estaciones están en ubicaciones céntricas y muy bien diseñadas porque se sabe que la gente acude a ese tipo de equipamientos.

–El gobierno local justifica el cambio para acelerar la puesta en servicio del metrotrén. ¿Qué opina?

–¿Cuántos años llevamos hablando del metrotrén? Se llevan gastando más de 140 millones de euros en el mantenimiento de lo que es un furaco. A la oposición nos pasan la información con cuentagotas y no sabemos qué es lo que va a pasar ni dónde van a estar algunas de las estaciones. Cuando esté el metrotrén, bienvenido sea, pero es que eso no resta importancia a la estación intermodal. De momento, no tenemos ni una cosa ni la otra.

–¿Cree posible una inversión de 800 millones en la actual crisis?

–La pandemia está sirviendo de disculpa para no hacer ningún nuevo proyecto y decir que estamos arruinados. A mí no me vale. Un buen gestor tiene que tener previstas sus inversiones importantes a medio y largo plazo. Ha habido dinero, y mucho, que ha ido a otras comunidades autónomas. Conseguir que haya estas inversiones es lo que hay que luchar en Madrid, y es el mismo partido el que gobierna en Gijón, en Asturias y en el gobierno nacional. Si dicen que no ahora no pueden, a lo mejor lo que ocurre es que no sirven para gestionar.