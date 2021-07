La existencia de un informe legal, cuyo contenido desveló LA NUEVA ESPAÑA, que niega cualquier capacidad de representación ciudadana decisoria al Foro de la Movilidad en el actual marco regulatorio municipal de la participación ha removido a todas las entidades del organismo. Y también a los partidos de la oposición municipal. Ciudadanos, Foro y Podemos se movilizaban ayer públicamente a favor de un encaje para esa agrupación de ochenta colectivos del entramado social.

“La movilidad en nuestra ciudad está en continuo debate y parece lógico que tuviera un papel relevante el Foro pero no parece que esa sea la idea de la concejalía de Movilidad”, reprochaba ayer José Carlos Fernández Sarasola a Aurelio Martín. Precisamente una respuesta del gobierno a una pregunta del portavoz de Ciudadanos en el último Pleno permitió conocer la existencia de ese informe de la Secretaría General. “Es necesario definir el marco de participación en el que encaja (por el Foro) y darle oficialidad”, exige Sarasola.

Desde Foro Asturias, su portavoz Jesús Martínez Salvador, entiende que la comisión municipal de reglamentos con participación de todos los partidos es el escenario donde reformar la actual normativa de participación para dar cabida al Foro de Movilidad. Ahora mismo solo se reconoce al Consejo Social y los consejos de distritos y sectoriales. El cambio en la participación lo plantea el gobierno de Ana González en el diseño de la Agenda Urbana local.

“El gobierno de Ana González debe dejar de escudarse en argumentos jurídicos y decir claramente a las 80 entidades del Foro de la Movilidad si cuenta con ellas para diseñar Gijón o si va a seguir despreciándolas y haciendo lo que le dé la gana”, concretó Martínez Salvador.

Desde Podemos-Equo su portavoz, Laura Tuero, reivindicó decisiones políticas y no técnicas a la hora de gestionar la participación ciudadana. También en el ámbito de la movilidad. “En el paradigma de movilidad sostenible no tiene cabida no escuchar a la ciudadanía, en el modelo va implicada la participación”, indicó la concejala antes de pedir la comparecencia de los responsables de Movilidad y Participación para “saber si están tomando el pelo a las entidades que integran el Foro de la Movilidad y si se les ha estado utilizando. Todo apunta a que cada uno de los proyectos que han pasado por el Foro se tenían ya claros por parte del equipo de gobierno y se llevaron a cabo sin importar los intereses de la ciudadanía”.