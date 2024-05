Una gijonesa revoluciona First Dates por su sinceridad sexual: "Una vez al día está bien, dos no está mal y tres también estaría muy bien”

First Dates, el programa de citas que presenta Carlos Sobera en Cuatro se carcateriza por la naturalidad de los comensales que acuden al restaurante más famoso de la telivisión.

Ejemplo de ello es la gijonesa Sara, que ha demostrado ser todo sinceridad y naturalidad a la hora de hablar de sexo. A Sara le cuesta ser fina y la gente le dice que es “natural”. Ella se define como una chica cañera “quiero guerra, soy explosiva y tengo mucho carácter”. Le gusta estar soltera y conocer a gente, pero necesita conocer a gente que le sorprenda. La gente de Gijón ya se le queda pequeña y viene a ‘First Dates’ a sorprenderse. Le gusta mucho hablar de sexo para mejorar su vida sexual “le pregunté a mi hermana cómo le podía decir a mi chico que me tenía que hacer mejor el cunnilingus y me aconsejó que le dijera que me hiciera letras o números en T5”.

El sexo es bastante importante para ella y cuando rompió con su ex tuvo varios follaamigos, y hubo un mes “en el que follé bastante, pero a mi me importaba el follar, no la amistad”. Eso sí, le ha dejado claro al presentador que su cita puede estar tranquilo porque luego no le hará pasar un examen. Nicolás, su cita, es más de techno que de reggaetón, es argentino y hace amistades con facilidad. Al saludar a Matías se ha identificado como “un auténtico guerrero” y a ella le ha encantado “los argentinos me traen muy loca”. Al soltero le ha gustado el look de Sara y ha querido saber de dónde era, y le ha parecido que Gijón estaba un poco lejos de Benidorm que era donde él vivía. El mejor polvo que ha echado Sara ha sido con un argentino y ese mismo hombre, hizo entender que los argentinos van y vienen.

La cena ha comenzado con un brindis y hablando de los estudios de Sara. La joven le ha contado que estaba haciendo un módulo de Promoción e igualdad de género, pero que antes había hecho otro de deportes, es deportista. Nicolás le ha contado que había hecho hockey, pero que ahora estaba solo en el gimnasio. A ella le gusta el techno y ha flipado al saber que Nicolás era DJ de techno.

Nicolás no ha tenido pareja nunca y Sara le ha contado que ella acababa de salir de una relación abierta y que no se le dio nada mal conocer a gente en su residencia, pero que su pareja no estaba preparado para algo así. Él es bastante liberal “me gusta que la otra persona haga lo que quiera” y está abierto a experimentar de hecho, una de sus frases es “las cosas claras y el techno oscuro”.

Sara le ha contado que cuando salía de fiesta no tenía fin y que, por ejemplo, el día de Nochevieja llegó a las seis de la tarde del día siguiente “no estaba con amigos, pero iba conociendo a unos, a otros y…”. Nicolás le ha soltado un “¿Estás hablando de vos o de mí?” para decirle que él era igual. Respecto a cómo se definían sexualmente, Nicolás le ha dicho que él estaba abierto a todo y eso a Sara le ha gustado mucho porque “la masculinidad es frágil y yo no quiero a un hetero básico”. Ella no se define como bisexual porque todavía no le ha atraído una mujer lo suficiente para tener una relación, pero sí ha tenido sexo con gente de su mismo género.

En el reservado, han bailado techno y Nicolás le ha dicho que era el tipo de música que él pinchaba. Sara le ha dicho que ella era más de vestir en vaquero y sudadera, pero a él no le ha importado porque le estaba gustando su buena vibra. Ella venía sin ninguna expectativa, pero Nicolás le había gustado mucho y le ha dicho que quería repetir, pero que le daba miedo porque su ex también era DJ y porque al ser argentino, le había puesto el nivel muy alto en todos los sentidos.