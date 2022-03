Romay anota la compra en el Mercado del Sur: así fue la visita del exjugador de baloncesto a Gijón

–¿Eres Fernando Romay?

–Sí, soy yo. Aquí a los recados. ¿Te ha tocado también?

–Tengo poco tiempo, voy a la carrera, pero me he llevado una alegría enorme. Te he visto jugar toda la vida. Me aficioné al baloncesto por gente como tú y Corbalán.

Es lunes, en torno a las diez de la mañana. El Mercado del Sur ya se ha desperezado. Hay un goteo constante de clientes que van a por la primera compra de la semana. Como Miguel Ángel González, que se llevó una gran sorpresa al ver a Fernando Romay rodando un spot para una campaña de alimentación saludable. “Es muy alto y muy grande. Suponía que tenía sentido del humor y era muy cercano, y lo pude confirmar al tratrarle. Me prestó mucho venir a comprar”, explicó este gijonés.

Los 2,13 metros del exjugador de baloncesto coruñés causaron expectación en el céntrico mercado durante toda la mañana. Romay se pasó por un puesto de verduras y otro de frutas para seleccionar las idóneas para una buena alimentación. “En el deportista es muy importante la nutrición. Se puede comer bien, soy de los que abogan por la medicina preventiva. Una alimentación correcta es clave para vivir bien y mucho”, explicó el exdeportista.

Su visita se enmarcó para unirse a la campaña de lanzamiento de “Proage by LFL”, una propuesta de tratamiento personalizado en la alimentación de una empresa asturiana que aboga por la salud integral y que se basa en la innovación. “Es el partido más importante que se juega en la vida, comer bien y sano te va a beneficiar”, indicó el jugador gallego.

En la primera parada a Romay le esperaban Flor Jorcano y Celi Barro, de Frutería Labrada. Hubo un momento para bromear, cuando Jorcano le dio una uva para probar al jugador de baloncesto. “Haced ahora la foto”, bromeó Romay. “Es muy cercano, se agradece que en estos tiempo que se necesita reivindicar lo de siempre y lo cercano, alguien tan conocido se preste a ayudarnos”, comentaron las responsables de la frutería.

“Me encanta venir a los mercados, porque en primer lugar, la relación calidad-precio es muy buena. Puedes comprar producto muy fresco, de proximidad, y hay que ayudar a estos pequeños puestos que se lo curran mucho. Intento siempre ir al mercado más cercano a hacer la compra siempre”, explicó Fernando Romay, mientras observaba los productos estrella de este puesto, como zanahorias, calabaza, brócoli, berenjena, coliflor o remolacha.

La siguiente parada le llevó a Frutería Cris. Le aguardaba una sorpresa, ya que Cristina Blanco y su pareja, José Antonio García, esperaban a Romay con su hija Claudia, de solo tres meses, a la que el visitante subió en sus brazos. “Mi padre era fan del baloncesto. Le hubiera gustado estar un montón aquí”, comentó Cristina Blanco. “¿Puedo coger fresas?”, preguntó Romay en una de las tomas del spot. Respuesta afirmativa. “Esa fruta, junto a la naranja, mandarina o kiwis son ideales”, le respondieron a él, que se fue con su cesta llena de la compra en Gijón, en una visita en la que también tuvo tiempo para hablar de baloncesto. “Hay una muy buena base en España. Echaremos de menos evidentemente a los Gasol y a todos los que se han retirado recientemente, pero tenemos cimientos y un relevo que estamos formando, con Aldama o Garuba, entre otros”, subrayó.