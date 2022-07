Joaquín Ocampo, premiado por el Foro Jovellanos por un trabajo sobre obra pública

El profesor de la Universidad de Oviedo e investigador Joaquín Ocampo Suárez-Valdés ha sido galardonado con el XXI Premio Internacional de Investigación Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias por su trabajo titulado "¿De Siberia del Norte a Sajonia Española? Jovellanos, Asturias y las Obras Públicas", en el que reivindica la figura del prócer, defensor de la importancia de las infraestructuras para alcanzar un crecimiento económico. El premiado, un "apasionado de La Ilustración", se mostró ayer agradecido y honrado con la distinción recibida. "Es la culminación a muchos trabajos de Jovellanos", aseguró Ocampo, que confesó que recibe el galardón "con gran alegría". "Me llega un poco tarde", bromeó.

Joaquín Ocampo, que afrontó la obra con la idea de reivindicar "a Asturias y a Jovellanos", reflejó su preocupación por la situación actual del Principado en lo referido a las comunicaciones. "Todavía tenemos un déficit de infraestructura terrorífico", aseveró Ocampo, que ensalzó la "necesidad asturiana de proyectarse al exterior". "Asturias tenía un aislamiento geográfico de España", subrayó sobre la época de Jovellanos, del cual lamentó que "no tenía peso político en Madrid". "No vio realizadas sus utopías, tuvo mala suerte", prosiguió el investigador, que afirmó que "parece que el tiempo no pasó" respecto al panorama comunicativo asturiano.

El jurado, formado por siete miembros, se decantó por la obra del profesor asturiano al considerarlo un trabajo "de una relevancia de primer orden, no tanto por su novedad sino por el nivel de integración de datos y por su visión a la vez de conjunto y detalle". Asimismo, destacó que la investigación goza "de un conocimiento crítico y unas fuentes de primera calidad".