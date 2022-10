El Juzgado dicta orden de detención e ingreso en prisión contra Papa Gore

El Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón acaba de dictar una orden detención e ingreso en prisión contra el exmilitar senegalés Papa Gore Ndoye, que esta misma semana fue juzgado por pegar y amenazar con un cuchillo a su expareja, presuntamente.

Esta nueva medida judicial , que obligará a Papa Gore a volver a la cárcel, es porque la condena a 16 meses de prisión por agredir a cuatro policías en agosto de 2019 ya es firme. El juez considera que no cabe la suspensión de la condena, atendiendo a los múltiples antecedentes, tal y como la defensa del exmilitar había interesado. Y ahora la Audiencia acaba de confirmar ese auto que deniega la suspensión. Por ello, deberá volver a la cárcel a cumplir esos 16 meses. Este hombre ya estuvo recluido en el Centro Penitenciario de Asturias después de protagonizar otro enfrentamiento con la Policía Nacional (acudieron a su domicilio alertados por los vecinos después de una disputa con su pareja) en la que resultaron lesionados una decena de agentes.

Esa sentencia está motivada en una agresión perpetrada por el exmilitar senegalés en agosto de 2019. Durante aquel juicio se consideró probado que el exmilitar senegalés –con dos condenas firmes a sus espaldas por el mismo delito– se encontraba “increpando a las personas y golpeando el mobiliario urbano” en la calle Juan Alvargonzález. Varios agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y, nada más verles, el ahora condenado comenzó a decirles que “no le tocaran”. Este individuo comenzó a ponerse más violento y propinó un puñetazo en la cara a uno de los agentes intervinientes. En su ayuda fue otro compañero, al que el exmilitar senegalés también lanzó los puños, impactó de nuevo en el rostro y acabaron cayendo los tres al suelo. Fueron necesarios varios agentes para terminar de reducirle y esposarle mientras este individuo se revolvía “violentamente” y pronunciaba amenazas tales como “sé quién eres y el gimnasio al que vas y te puedo matar cuando quiera”. Tras este episodio, cuatro agentes resultaron heridos, especialmente uno de ellos que sufrió la fractura del tercer metacarpiano de la mano derecha, una lesión de la que tardó en curarse 159 días y hasta le quedó una cicatriz. Los agentes ejercieron la acusación particular contra este hombre. Todos coincidieron al declarar de la violenta actitud de Papagore Ndoye, condenado en enero de 2016 y en enero de 2017 por los mismos delitos de atentado a agente de la autoridad y lesiones.

El exmilitar senegalés, entre otras causas pendientes y con la orden de expulsión del territorio nacional sobre sus espaldas, declaró esta misma semana, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, por pegar y amenazar con un cuchillo a su expareja supuestamente. Los hechos juzgados se remontan al 17 de septiembre de 2020. La expareja de Papa Gore mantuvo que ambos llegaron a su domicilio la madrugada de aquella noche, pero que este se enfadó con ella "porque quiso a bajar a por tabaco". "Se puso violento y me pegó y me tiró al suelo. Me puso un cuchillo en el cuello. Habíamos discutido otras veces y cuando se enfada se pone agresivo, pero lo del cuchillo fue demasiado", relató la víctima. V. C. S., que llevaba por entonces cuatro años con el senegalés, contó que trató de escapar y que salió a la calle, aunque dijo no recordar cómo lo hizo, porque supuestamente Ndoye le había quitado las llaves.