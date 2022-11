El parque de Las Palmeras se queda sin los árboles que le dan nombre por una plaga

La plaga del picudo rojo ha acabado con las palmeras del parque al que dan nombre. La presencia de esta especie de escarabajo, que se alimenta de la parte más tierna de estos árboles (tanto en el tronco como en la corona) se ha cebado con la zona verde de Contrueces. Para mitigar su propagación, varios operarios municipales comenzaron ayer con la tala de los ejemplares. Alejandro Romero, líder vecinal del barrio, lamenta la situación a la que se ha llegado, ya que el número de palmeras cortadas hasta el momento asciende a siete. "Era un parque precioso", mantiene Romero, que añade que el barrio de Contrueces no es el único afectado por una problemática de "difícil solución". "Ya vimos unas cuantas palmeras en mal estado por El Llano", advierte Romero, que cuenta que las del parque "se estaban quedando calvas".

Las reacciones no se han hecho esperar entre los vecinos de Contrueces y los visitantes habituales del parque de Las Palmeras. Victoria García se siente "indignada y enfadada" por la determinación de cortar los árboles. "Igual que existen los médicos para las personas y los veterinarios para los animales, existen los botánicos para las plantas", asegura. "Me parece una brutalidad llegar a este extremo", asevera esta residente en el barrio, que echa en falta "prevención" para evitar la tala. "No se están gestionando bien los jardines de Contrueces", zanja.

Por su parte, Isidoro Muriel se resigna ante la medida. "Si las tienen que cortar que las corten, no hay más remedio", comenta el vecino, que opina que el mal estado de estos árboles no es algo nuevo, sino que viene de atrás. "La decisión ha sido tardía, se veía que estaban deterioradas", argumenta Muriel. "Ahora será el parque sin palmeras", bromea sobre el nombre de uno de los lugares más conocidos del barrio. Para Cristina Rodríguez, la tala de las palmeras es una medida razonable. "Lo apoyo si eso significa que no se contagian otros árboles", destaca la residentes, para la que esta problemática no es casualidad. "Las tenían que haber mirado mucho antes y no haberlas dejado tanto tiempo con esta enfermedad", manifiesta. Mientras, Laudelina Menéndez, también de Contrueces y habitual usuaria del parque, valora que "es una decisión drástica".

A María Lorenzo no le sale otra cosa que acatar la realidad. "Si están enfermas y no hay más remedio... Pues no queda más que asumirlo", declara la vecina, que se muestra comprensiva con la decisión municipal sobre el parque. No obstante, reivindica la importancia de estos árboles para el barrio y sostiene que la alternativa debería pasar por "plantar otras nuevas en su lugar". "Hace mucho que las palmeras están con nosotros aquí", afirma.

En una línea similar se expresa Diego Quintás, para el que la tala de las palmeras está justificada. "Si es por una plaga y para que estén cuidadas, lo veo bien", sostiene el gijonés. "Imagino que lo habrán estudiado y si han tomado la decisión es porque es lo mejor", cuenta Quintás, para el que "sería una pena" cortar todas las palmeras del parque, como está previsto. Como asegura Alejandro Romero, se espera que la tala en el parque de Contrueces prosiga en los días sucesivos, así como en otras zonas de la ciudad, también perjudicadas por la plaga del picudo rojo.