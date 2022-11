Gijón urge una reunión con la Ministra para que licite el vial de Jove antes de julio

"La Ministra ha afirmado aquí en Asturias su compromiso de licitar el vial de Jove en 2023, pero queremos más certidumbres". La alcaldesa, Ana González explicó con estas palabras el objetivo que ayer se marcaron todos los grupos políticos municipales y los agentes económicos y sociales de la ciudad, en la reunión del Consejo Social de Gijón en la que se decidió picar directamente a la puerta de la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para que pase de las palabras a los hechos y asegure la licitación de la carretera antes de julio de 2023, mes en el que caduca el Estudio de Impacto Ambiental de la obra. La construcción de los 2,5 kilómetros de vial, en su mayor parte en túnel, en el enlace con la AS19 en La Peñona y la rotonda de El Arbeyal es crucial para evitar el paso de 190.000 camiones anuales por la avenida Príncipe de Asturias y para permitir que esta última se transforme en bulevar. La obra también es necesaria para conectar El Musel con la Zalia.

Tras la reunión, Ana González defendió pasar de "lo simbólico", que es intentar promover enmiendas conjuntas a los presupuestos del Estado, a "lo práctico", que es comprometer a la Ministra a que licite, apuntando que sólo la licitación garantiza que la obra se ejecuta. Paralelamente, el Consejo Social apuesta por intentar lograr una modificación en la "senda" prevista en el proyecto presupuestario de 2023 a 2027 para que incluya el coste total de la obra, algo que en el proyecto en tramitación en las Cortes no figura, pero "sabemos que es algo menos importante que la licitación, porque la licitación lo blinda, lo otro no", recalcó Ana González.

Con los dos millones de euros consignados en el proyecto de presupuestos del Estado para 2023 se podría licitar la obra, "pero necesitamos que se licite, necesitamos un compromiso en firme para que esa obra se licite", ya que eso supone que se aseguraría todo el dinero necesario para el vial de Jove, obra cuyo plazo de ejecución está previsto que sea de 4 años. "La licitación es lo que asegura que se va a hacer; es nuestro objetivo", insistió Ana González.

La Alcaldesa llevó la batuta en la reunión de ayer, en la que explicó a los integrantes del Consejo Social que el Ministerio considera que la caducidad del estudio ambiental en julio no demoraría la licitación, algo que según asistentes a la reunión "sólo se cree el Ministerio, si es que se lo cree". La propia Ana González apuntó al término del encuentro respecto al planteamiento ministerial que "ahí tenemos algunas discrepancias, porque el Ministerio dice que no hay ningún tipo de restricción con las declaraciones ambientales, porque dice que se trata de una declaración simplificada de un informe ambiental. De todas formas, esa advertencia está hecha al Ministerio, de que cuidado con las declaraciones o informes medioambientales no nos devuelvan a la casilla de salida".

La carta solicitando una reunión a Raquel Sánchez se enviará el lunes o el martes, para intentar reunirse con ella antes de que culmine el trámite parlamentario para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (pendientes de pasar por el Senado y volver al Congreso donde ya se rechazaron sendas enmiendas de Foro y el PP para ampliar la consignación presupuestaria para la obra). Si la Ministra accede al encuentro, la delegación del Consejo Social que encabece la Alcaldesa incluirá a representantes de todos los grupos políticos, vecinales, de organizaciones empresariales, de la Cámara de Comercio, de los sindicatos y del Consejo Sectorial de Medio Ambiente. "Queremos que la Ministra escuche nuestros argumentos, escuche la importancia, la urgencia de que se licite esta obra y que se haga y sea un compromiso realmente en firme; queremos pasar de las palabras a la acción, la ciudad necesita pasar de las palabras a la acción" con una obra de la que ya se empezó a hablar hace veinte años, recalcó la Alcaldesa.

Además, también se va a emplazar a una reunión a los diputados y senadores asturianos, para que influyan en sus respectivos partidos en favor del proyecto para Gijón en la tramitación del presupuesto de 2023, que actualmente prevé que entre ese año y 2027 se destinen 73 millones de euros a un vial cuyo proyecto prevé 48 meses de obra con un presupuesto de 227,3 millones, que el Ministerio está revisando por el alza de los precios y que puede acabar costando 300. Esa revisión de precios es fundamental para que la obra no quede desierta cuando se licite, pero si se demora puede acabar provocando que no se licite antes de que caduque el estudio ambiental. La Alcaldesa espera que sea el propio Gobierno quien autoenmiende esas previsiones económicas en su proyecto presupuestario.

Elecciones municipales

Ana González también rompió una lanza en favor del gobierno regional, criticado por expresar su "confianza" en el compromiso verbal de la Ministra. La Alcaldesa señaló que "el Principado ha estado siempre presente en la reivindicación del vial de Jove. De hecho, en algunos momentos ha sido cabeza de lanza en esta reivindicación en estos cuatro años. Es muy consciente de su importancia, desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista de desarrollo económico de la región y del desarrollo de Zalia y del Puerto de Gijón".

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), Manuel Cañete recalcó que "lo importante es que se licite la obra y que se constante además que el estudio de impacto ambiental no caduca", agregando que "pretendemos que se garantice que antes de mayo esté licitada la obra", esto es, antes de las elecciones municipales. La FAV, que llegó a plantearse movilizaciones, las deja aparcada de momento. Cañete destacó la unidad de ayer en el Consejo Social. Por su parte, el PP difundió un comunicado tras la reunión calificándola de "positiva", en palabras de Ángeles Fernández-Ahúja.