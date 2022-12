La oleada de robos que la zona rural de Gijón está sufriendo a lo largo de 2022 ha generado "una alarma social" que se traduce en "sensación de miedo e inseguridad pública" cuando sus 23.000 residentes tienen que salir de los domicilios. Esta es la advertencia que la Federación de Asociaciones Rurales Les Caseríes acaba de trasladar a la alcaldesa, Ana González, a través de una carta en la que cuantifica en 43 los asaltos a viviendas sufridos este año, desglosados por parroquias: Somió (22), Castiello (12), Cabueñes (6), Santurio (2) y Deva (1). La cifra contempla tanto aquellos que han sido denunciados como los que no, según recoge la misiva, firmada por el presidente de la entidad, Miguel Llanos.

Denuncian los residentes que sufren estos robos "de forma semanal". A raíz de estos datos, Les Caseríes propone a la regidora la instalación de un sistema de videovigilancia en los caminos de las parroquias. Esta opción, según defiende la entidad, resultaría "de gran ayuda para los cuerpos de seguridad". "Han dado lo mejor de sí, pero hasta ahora no ha sido posible la detención ni identificación completa de esta banda perfectamente organizada y con rapidez de actuación", lamenta el texto firmado por Llanos.

La Federación pide al Ayuntamiento que inste a la Delegación de Gobierno a tramitar la instalación de esas cámaras cuanto antes. Y argumenta que, a pesar de que "son de uso tremendamente restrictivo en un Estado de Derecho por su base garantista de la intimidad y derechos de imagen de los ciudadanos", por la situación de "alarma social creada" queda amparada legalmente la opción de este método de seguridad. De hecho, pone como ejemplo las cámaras que se encuentran ya instaladas en Roces y La Pedrera para obtener imágenes del polígono industrial, así como las de la plaza Mayor y la playa de San Lorenzo.

La carta enumera diez puntos donde los vecinos de la zona rural consideran que debería reforzarse la seguridad a través de la videovigilancia. Casi la mitad, cuatro de ellos, se ubican en Somió, la zona donde se han producido más robos. Según el criterio de los vecinos, los dispositivos deberían ubicarse en las glorietas del Caballo, puente del Piles y La Guía y la conexión del alto del Infanzón con la N-634. Le sigue, en la propuesta, Castiello, con tres puntos: la carretera de Castiello en su entronque con el camino de la Isla, el cruce de Viñao y la intersección de la carretera de Ceares con la de Granda. Las otras zonas sugeridas son las glorietas de la autovía A-8 hacia la carretera de Deva y la otra rotonda de esta vía en el camino de San Miguel. Y también el camino del Conde, en Cabueñes.

La misiva recuerda que en las últimas dos semanas se han producido tres nuevos episodios, uno en Deva y dos en Castiello. Además, los vecinos piden que no se les quite importancia "por el mero hecho de que, por el momento, no hayan sido robos violentos". Todos ellos se producen, apuntan, bajo un definido "modus operandi". "Les caracteriza su rapidez de actuación, en cinco o diez minutos, preferentemente en las horas del atardecer de los fines de semana hasta ahora. Y tras una casi segura vigilancia previa de su objetivo", denuncian.

La junta local de seguridad para abordar este problema se celebrará finalmente el 19 de diciembre, tras conseguir cuadrar la agenda de la alcaldesa. Además de la regidora socialista y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Fernández, acudirán a la reunión representantes de la Delegación de Gobierno, la Policía Nacional, la Policía Local y de la Guardia Civil, entre otros. La reunión tendrá lugar casi un mes después de la primera concentración como protesta de los vecinos. A raíz de los robos, la Policía Nacional y a la Guardia Civil han reforzado la vigilancia, tanto con patrullas como con efectivos.

Monteana denuncia un fallo en las nuevas luminarias: "No funcionan"

Los vecinos de Monteana denuncian un fallo en las nuevas luminarias que el Ayuntamiento está instalando en sus caminos. "Muchas, unas ochenta, no encienden desde hace cuatro días. Hemos avisado a los servicios municipales porque no sabemos si es un fallo puntual por su reciente instalación", denuncia el portavoz vecinal José Ramón Pérez. "Los vecinos están nerviosos porque las calles quedan demasiado oscuras y tienen miedo que esto pueda ayudar a que se produzcan robos, como está sucediendo en otras zonas", denuncia. El proyecto "Gijón Smart Light", con una inversión de 160 millones de euros en 15 años para mejorar la eficiencia energética de la ciudad, incluye la renovación por parte del Ayuntamiento de 42.514 farolas repartidas por todo el concejo. La asociación de vecinos de Les Caseríes notificaron este mes de noviembre "algunos fallos puntuales propios de una obra nueva" durante su instalación.