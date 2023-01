"La poesía me permite llegar a temáticas que con la música resulta más difícil"

Abraham Boba es el nombre artístico por el que se conoce a David Cobas, pianista, compositor y poeta gallego, que forma parte de la banda "León Benavente". Este domingo actuará en el teatro Jovellanos en solitario, con un proyecto especial, a las 20.00 horas, dentro del ciclo "Encaja2".

–De nuevo por Asturias, una tierra que en le encanta.

–El comienzo de la gira de "León Benavente" fue en Asturias y el último concierto del año, también. Hace poco más de un mes que estuve en Asturias, pero vuelvo con muchas ganas. Gijón es como mi segunda casa, estoy encantado siempre de volver.

–Pianista, compositor y ahora también poeta, un registro este último por el que ha sacado el trabajo "Esto no es una canción". ¿Qué tal la experiencia?

–Es mi incursión en el mundo literario, que es algo que siempre me dio mucho respeto. Las canciones y la poesía son mundos cercanos que, a veces, se tocan, pero que distan mucho. Llevo años escribiendo canciones, para mí es un oficio. A medida que vas trabajando ganas recursos y se te abren caminos. Por eso, llegué a la poesía. Pero, aunque parezca cercano, a mí me suena distinto a escribir canciones, porque estoy menos acostumbrado. La poesía me permite adentrarme en una temática que quizás en las canciones de "León Benavente" es más difícil, porque son temáticas muy íntimas. Al final, la poesía es enfrentarte a una hoja en blanco sin ningún instrumento, sin un corsé musical, que al final te pone en contexto lo que se cuenta en las canciones.

–¿Cómo será su concierto en el Jovellanos?

–Estaré yo solo en el escenario durante casi una hora, está totalmente basado en los textos de mi poemario "Esto no es una canción". Será un recorrido por las tres partes del poemario. Es un espectáculo a medio camino entre un recital de poesía, un show audiovisual y un concierto, centrado en ideas que aparecen en el libro y que pueden variar.

–¿Qué tiene de bueno el ciclo "Encaja2"?

–Es una propuesta que me sorprendió desde el principio. Para mí, fue una sorpresa que me llamasen porque ofreceré la primera propuesta que no será específicamente un concierto de música. Abrirme a otros formatos es una cosa que me apetecía mucho. Es muy interesante la programación de "Encaja2" y el ambiente en el que se engloba. El formato de "Encaja2" es perfecto para este espectáculo, más reflexivo e íntimo, lejos de la energía que derrocha "León Benavente".

–¿Le asusta actuar en solitario, sin el abrigo de su banda?

–Me gusta ponerme retos, ir avanzando y haciendo algo que para mí, aunque todo es parte de lo mismo, tiene que ver con la labor creativa. Dentro de eso hay muchas vertientes y algunas que me interesan mucho e intento explorarlas. Todo lo que tiene que ver con música, mientras dure el proyecto de "León Benavente", lo tengo bien cubierto.

–¿Comparten la poesía y la música la misma fuente de inspiración a la hora de componer?

–La gente que llevamos tiempo escribiendo acabamos recurriendo a las mismas temáticas, no por vagancia, sino porque lo que se expresa son las inquietudes propias, los temas que más interesan. En mi caso, siempre me ha interesado lo que tiene que ver con cómo nos relacionamos con otras personas, la época o el lugar en el que vivimos y todo este mundo que me ha abierto a escribir este libro de la vuelta a mis raíces, que me conectó a muchos temas y a reflexionar sobre el paso del tiempo, la soledad o las decisiones.