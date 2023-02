El proyecto para digitalizar la EMA incluye el control de aliviaderos y aguas de baño

Las 16 actuaciones fueron detalladas por la presidenta de la EMA y el gerente, Pedro Menéndez quien señaló que los objetivos son "mejorar la eficiencia hidráulica con la reducción del número de fugas en la red a través del conocimiento de como funciona; la mejora de la eficiencia energética, con actuaciones de generación de energías renovables tanto en instalaciones de abastecimiento como en instalaciones de saneamiento y depuración y mejorar la transparencia, de forma que los datos lleguen al organismo de cuenca". Los proyectos subvencionados deben estar ejecutados en diciembre de 2025, con una posible prórroga de seis meses, plazo considerado "bastante ajustado" por el gerente de la EMA. Algunos de estos proyectos ya los ha puesto en marcha la EMA y hará lo propio con otros sin esperar a que se resuelva la convocatoria de subvenciones, este verano.

La actuación que con un mayor presupuesto de las que se plantean es la instalación de 2.000 sensores para la detección de fugas en continuo en la red de abastecimiento y 21.500 contadores de telelectura por radio, con un presupuesto de 4,81 millones de euros. En una segunda convocatoria de ayudas, la EMA presentará otro proyecto para instalar sistemas de telelectura en los 33.500 contadores del resto de la ciudad.

Algunos de los proyectos que se plantean están directa o indirectamente vinculados con el control de la calidad de las aguas de baño. Así, se prevén destinar 2,7 millones de euros a instrumentación de 13 aliviaderos de la cuenca oeste y 18 de la cuenca este; 76.000 euros a la implantación de un sistema de alerta meteorológica implantando pluviómetros y 88.000 euros al sistema propiamente dicho de alerta sobre la calidad del agua de baño en la bahía de Gijón que elaborará predicciones en base a los datos recogidos por sensores, que se llevan a "tres modelos matemáticos que simulan respectivamente cómo se comporta la lluvia, del modelo hidráulico de la red de colectores y de la dispersión de la contaminación en la bahía de Gijón cuando llega al mar", señala el gerente de la EMA.

Otros dos proyectos buscan aumentar la generación de energía renovable de la EMA, que ya tiene dos minicentrales hidroeléctricas. Se trata de una minicentral hidroeléctrica en la toma de agua de Cadasa y paneles de energía solar en la estación de tratamiento de agua potable de La Perdiz por 1,13 millones.

