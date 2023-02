El sector mayoritario de IU escoge a Suárez Llana para optar a la Alcaldía

Javier Suárez Llana será con toda probabilidad el próximo candidato a la Alcadía de Gijón por Izquierda Unida, tras haber sido elegido ayer para encabezar la candidatura del sector mayoritario de la coalición de izquierdas en Gijón en las primarias para elegir a 14 de los integrantes de las lista con la que concurrirá Izquierda Unida a las elecciones, previsiblemente en coalición con otras formaciones políticas. Suárez Llana, que en las elecciones de 2019 ocupó el tercer puesto en la candidatura de IU, es actualmente asesor del grupo municipal y fue hace años presidente del Conseyu de Mocedá de Xixón. "Doy un paso al frente porque la organización a la que me afilié cuando tenía 20 años, y en la que milito desde entonces, me ha pedido que lo haga. Y desde la humildad y la responsabilidad que tienes que tener cuando asumes un reto como este, espero dar continuidad al trabajo de IU en el Ayuntamiento, especialmente del último mandato, y contribuir al relevo generacional que necesita la izquierda, y en general la política, en nuestra ciudad", señaló ayer Suárez Llana a LA NUEVA ESPAÑA tras la reunión en la que participaron algo más de 30 militantes del sector mayoritario de IU Gijón.

En la reunión de ayer sábado no se eligió el resto de la candidatura, dándose un margen de dos días para poder configurarla con las propuestas que consensúe el candidato con su sector. En todo caso, desde el sector mayoritario de la formación se aclara que la lista que se presente a las primarias puede tener variaciones en los puestos de salida con la incorporación de alguna persona independiente para el segundo o el tercer lugar de la candidatura municipal y también incorporando a personas de otras formaciones políticas "tejiendo alianzas hacia afuera", en la linea del proyecto "Sumar" que la ministra Yolanda Díaz impulsa para las generales.

Suárez Llana encabezará la lista de la mayoría en Gijón, después de que la coordinadora general de IU de Gijón, Ana Castaño, renunciara a ser la candidata a la Alcaldía al no haber una lista de integración, ante el rechazo del sector mayoritario a que su número dos fuera el dirigente vecinal Adrián Arias. La mayoría de la dirección política de IU de Gijón propugnaba que ese puesto tras Ana Castaño lo ocupase Suárez Llana, que ahora pasa a ser el candidato en las próximas elecciones municipales del mes de mayo.

La rápida designación de Javier Suárez Llana como candidato de la mayoría a ser el cartel electoral de IU en el mes de mayo contribuye a cerrar la crisis abierta en el seno de la coalición de izquierdas por los puestos de cabeza de la candidatura municipal. El desenlace ha causado no sólo discrepancias con el sector liderado por Adrián Arias, sino también dentro del propio sector mayoritario de IU de Gijón, que no es monolítico. La coordinadora general de la coalición de izquierdas, así como otras personas vinculadas a la mayoría que habían acudido a reuniones previas de este sector sobre las primarias, no participaron en el encuentro en el que ayer se eligió a Javier Suárez Llana para encabezar la candidatura de la mayoría en las primarias, que previsiblemente será la única que se presente.

El sector de Adrián Arias, por su parte, había decidido el pasado martes no presentar una candidatura a las primarias pero tampoco integrarse en la propuesta por la mayoría de la dirección local, tras el rechazo a que Arias ocupara el segundo puesto en la misma.

Posteriormente se produjeron contactos entre el sector de Adrián Arias y el de la mayoría para intentar un acercamiento. Desde el sector minoritario en la dirección de Gijón se condicionó la reanudación de las negociaciones renunciando al segundo puesto de la lista, a que la mayoría eligiera un candidato "amable", esto es, que no estuviera significado en la confrontación interna que se vivió hace años en la organización. Los rescoldos de aquellas fuertes tensiones en IU fueron precisamente los que motivaron el rechazo de la mayoría a otorgar a Adrián Arias uno de los dos puestos de la candidatura con posibilidad de obtener el acta de concejal.

La elección se Suárez Llana fue ayer calificada desde el sector minoritario de IU de Gijón como una apuesta por la ruptura, al considerarlo "una de las personas más beligerantes" con la propuesta de integración que había asumido la coordinadora, Ana Castaño. En la reunión del miércoles de la semana pasada de la Coordinadora Local de IU –máximo órgano entre asambleas– Suárez Llana fue el primero en abrir fuego contra la cesión del segundo puesto de la lista electoral a Adrián Arias.

Al encuentro de ayer de militantes del sector mayoritario en el que se eligió a Javier Suárez Llana asistieron, entre otros, el concejal Aurelio Martín, el gerente del Centro Municipal de Transporte, Luis Miguel Fernández Romero y el director municipal del área de Medio Ambiente, Cosme García. También acudió el Responsable de Alianzas Políticas de IU de Asturias, Alejandro Suárez, quien matizó que su presencia era en representación del sector mayoritario de IU de Asturias y como tal destacó de Javier Suárez Llana que "es una persona que viene del acuerdo de gobierno y representa un modelo por el que IU va a luchar, que es el que rechazan la derecha y el PSOE, además de representar un cambio de época y una nueva generación y ser una expresión de lo que es el proyecto ‘Sumar’".