Extrarrestres y fútbol se unen en el primer libro de Fernando Lastra

A Fernando Lastra, vecino del barrio de El Natahoyo y bombero de profesión, le quedaba prácticamente sólo el reto de cumplir su sueño. Nadador del equipo máster del Club Natación Santa Olaya, una persona activa y conocida en el barrio, "me meto en todos los fregaos", confiesa, a la que incluso se había visto en concursos televisivos y en un programa de cocina. Pero ahora, ha dado un pasó más, publicando su primer libro, titulado "Symboisis", que mezcla fantasía, aventura y ciencia ficción.

Esta obra narra la destrucción del planeta Álika, que obliga a sus habitantes, seres tolerantes y avanzados, a buscar acomodo en otro lugar de la galaxia. La Tierra es el elegido, concretamente, España, país al que llegarán tras un éxodo de 52 años. "Es una historia de fantasía, de ciencia ficción, en la que un planeta llega a su extinción, son seres avanzados, capaces de hacer un éxodo por el espacio, buscan un destino y lo encuentran. Y en el libro se narra el viaje, hay historias interesantes, incluso hay algo de deporte y fútbol, aparece el Sporting, amor o conflictos de poder", relata sobre su propuesta, que ha presentado esta semana a sus vecinos. "Ha causado mucha expectación", comenta con una sonrisa Lastra.

Aunque la inquietud de escribir le viene de hace tiempo, Fernando Lastra nunca se atrevió a dar el paso. Pero ahora encontró por fin el momento. "Siempre me apeteció este proyecto, pero por las circunstancias de la vida nunca encontré ese momento de ponerme más relajado para lanzarlo. En los últimos años tuve una situación personal más tranquila y lo saqué adelante", confiesa.

¿Y por qué eligió esta temática para su estreno? "Me fascina el universo, lo que puede existir en el más allá, lo llevo viendo y leyendo toda la vida, es algo que me encanta todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción y fantasía", explica, antes de invitar a sumergirse en esta aventura que plantea, con guiños incluso al Sporting, pero también con una finalidad. "Es un libro que invita a la reflexión, es una utopía, de lo que a mí me gustaría vivir. Y así lo retraté, en un libro muy fluido y dinámico", concluye Fernando Lastra.