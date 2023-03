La izquierda considera "impresentable" que Floro quiera vulnerar el reglamento de laicidad

El candidato del PSOE a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, "Floro", recibió ayer un aluvión de críticas de derecha a izquierda por su postura respecto al reglamento de laicidad. "Que diga que este texto le sobra y que afirme que va acudir a la bendición de las aguas de San Pedro si llega a ser alcalde es un retroceso al avance de la ciudad que nos parece impresentable", indicó Luis Fernández, presidente de Asturias Laica (asociación que promovió la norma recién aprobada por el gobierno local del PSOE e IU). Tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, el aspirante socialista y exjesuita ha comunicado a su equipo que tiene la intención de incumplir la polémica norma y asistirá a actos religiosos en caso de resultar elegido regidor. Una posición que contraviene la que ha mantenido en los últimos años el partido al que representará y que, por ello, ha levantado ampollas a nivel interno.

"Esto es una regresión y me da la sensación de que no se han leído el último congreso del PSOE en el que se habla de que la laicidad debe estar por encima de todo", explicó Luis Fernández, que ha solicitado una reunión con Floro y su equipo por el tema, que se suma a otras que no han sido atendidas. "No entendemos que se haga una regresión tan hacia atrás como la que está habiendo de Ana González a Floro. Esto es inaceptable en una sociedad cada vez más abierta y plural", añadió. "No sé a dónde van a buscar votos estos señores, pero esperamos que si esto sigue así haya consecuencias electorales", agregó. La postura de Floro ha sido bien recibida por Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro, pero con matices. "Me parece sensato y cordial. Estas tradiciones son patrimonio de Gijón y reconocerlas y participar me parece lo normal. Lo hicieron sus antecesores, hasta Ana González", dijo el sacerdote. No obstante, pidió a Floro que inste a su partido a "retirar el reglamento": "La laicidad es una religión en contra de todas las demás".

Las críticas en la oposición fueron severas. Especialmente dura fue la reacción de Izquierda Unidad, socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento. "Floro parece empeñado en demostrar que lo único que le distancia de Foro es una letra", criticó el candidato a la Alcaldía, Javier Suárez Llana. "Preocupa que haga suyos los argumentos de la derecha para cuestionar a un gobierno de izquierdas. La Alcaldía no está al servicio de sus creencias ni de ninguna confesión religiosa", añadió. Y afeó que Floro no haya recibido por el momento a Asturias Laica. "El cumplimiento de los reglamentos y ordenanzas municipales no es una cuestión de gusto o voluntad", zanjó.

El portavoz municipal y candidato a la Alcaldía de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, fue irónico. "El PSOE se hace oposición a sí mismo y nos da la razón cuando pedimos retirar el reglamento y debatirlo en el próximo mandato", dijo. "En Gijón, todos los alcaldes fueron a la bendición y no hubo ningún problema hasta que Ana González añadió otra polémica a la larga lista de su gobierno. Debería poder hacer lo que crea conveniente y el PSOE debe aclararse y no defender lo mismo y lo contrario", agregó.

"Nos parece bien que quiera ir, como ha hecho y defendido siempre Carmen Moriyón", concretó el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador. "Lo tiene fácil. Que hable con la señora Pineda (PSOE), que preside la comisión de Reglamentos y va en su candidatura y le diga que deje el reglamento guardado en un cajón", añadió el edil, que afeó que "los gijoneses se hayan tenido que enterar por la prensa y no por boca de Floro de este asunto". "Ni siquiera los integrantes de su lista tienen claro cuál es su proyecto. Rechaza un documento que depende de su número seis", finalizó.

Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo, cargó también contra el candidato. "Ya entendemos por qué no quería hablar con los medios. Parece que representa más a la derecha con posturas como cuando dijo que los toros en Gijón ‘no le molestaban’. Puede ir a título personal, pero si va como Alcalde como insinúa, mal empieza incumpliendo un reglamento", postuló. "Nos gustaría saber qué es lo que opina Monchu García (líder local del PSOE), que siendo concejal en la pasada Corporación expresó su rechazo a que Moriyón fuera a la bendición de las aguas", dijo. "Me sorprende que Floro tenga esa postura. Es decepcionante. Los cargos públicos representan a la ciudadanía y no deben defender ninguna religión", dijo, por su parte, la candidata de Podemos a la Alcaldía, Olaya Suárez.

Ángela Pumariega, portavoz municipal y candidata del PP, también fue contundente. "No hay mejor forma de definir el desastre de la gestión del actual gobierno que con su propio candidato queriendo deshacer sus medidas", afirmó. "Es un lavado de cara. Reina la hipocresía en el PSOE puesto que cuatro concejales, que van en la lista, votaron a favor del reglamento", destacó. "Habría que preguntarse si la política que defiende Floro es la que propone Vox", indicó el portavoz Eladio de la Concha. "Desde que fue designado ya dijimos que era un lavado de cara. Sus concejales votan a favor de eliminar el recurso contra la ordenanza de movilidad y luego habla de ampliar zonas de aparcamiento. Y ahora salta con un reglamento en cuya redacción nosotros no participamos", postuló.