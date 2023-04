El restaurante Kraken es una joya escondida en la ciudad de Gijón. Desde la atalaya que supone la segunda planta del BIOPARC Acuario de Gijón, el establecimiento, con su terraza acristalada, domina el cielo y el Mar Cantábrico. No existe una panorámica igual en toda la región.

El restaurante ofrece una sofisticada propuesta gastronómica elaborada gracias a una despensa de cercanía y de máxima calidad, de raíces asturianas. Pero en sus cocinas se reinventa la tradición, aprovechando el producto local y jugando con técnicas foráneas que contribuyen a convertir ingredientes de primera categoría en platos con carácter y personalidad propios que sorprenden y deleitan a los comensales.

Los amantes de las ostras, un manjar exquisito, podrán darse un festín. En el Kraken se sirven de muchas maneras. La más sorprendente sigue una receta que mezcla lo mejor del mar y la montaña. Supone servirlas con un inesperado glaseado de pitu caleya que las hace irresistibles. Huelga mencionar que los proveedores, de la ría del Eo, son de acuicultura sostenible.

Las propuestas para compartir dan pistas de que estamos ante un recetario marino soberbio que destaca por encima del resto. Encontramos cinco platos llenos de matices e intenso sabor a mar, desde el tartar de lubina salvaje al salpicón de pulpo de pedrero y manzana asturiana, pasando por unos mejillones en escabeche de naranja, un atún rojo con cuscús de barbacoa o unas almejas en pilpil de jamón ibérico. El sexto lo conforman unas croquetas de queso ahumado de Pría que, con total seguridad, harán las delicias de aquellos afortunados que se inclinen por probarlas.

Los arroces también se prestan para ser más de uno en la mesa. El del Cantábrico, con tinta de parmesano, es inolvidable: promete grabarse a fuego en la memoria de los comensales y ser una razón añadida para repetir.

Algunas de las propuestas gastronómicas del restaurante.

Entre otros platos fuertes encontramos pescados, dominados de forma implacable en la cocina y equilibrados de forma sensacional. Lomo de mero con calabaza asada y almendras garrapiñadas o bacalao confitado y crema marina de plancton son algunas opciones a tener en cuenta.

Los que son más de carne también podrán satisfacer su antojo. En la carta se van abriendo paso, poco a poco, propuestas deliciosas como el ribeye de ternera IGP con puré trufado de patata o un solomillo de vaca y demi-glace de amontillado, apropiados para los más exigentes.

En el Kraken no hace falta ser amante de los postres para saber que hay que dejar hueco. Es de esos sitios en los que se les da la importancia que merecen. Uno de los más populares es la tarta de quesos asturianos con helado de queso azul.

Y, como no todo es comer, la coctelería marina del Kraken es única en la ciudad y complementa perfectamente la experiencia gastronómica. Viene dada por creaciones líquidas con ingredientes que no solo evocan el mar, sino que lo personifican y proceden de él. El cóctel Espirulina es una ginebra infusionada con alga codium, flor eléctrica y limón. El Haemetococcus lleva sake, ginebra macerada con tomillo de limón, ficocianina, yuzu y jengibre. Es posible que uno no tenga muy claro lo que está tomando, pero, lo que es seguro, es que repetirá.

El cuidado y la atención el detalle se notan también en el esmerado servicio y en la decoración que recuerda a la naturaleza. En definitiva, el Kraken es el lugar perfecto y la excusa ideal para visitar Gijón. Eso sí: planeada con antelación. Conseguir mesa, a veces, es más bien difícil, por lo que se aconseja reservar.

