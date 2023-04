Nuevas vocaciones para la Guardia Civil: así disfrutaron los alumnos del Corazón de María de Gijón de todas las unidades del cuartel de Contrueces

El rugido del motor de las motos y los perros convirtieron a la Unidad de Tráfico y al Servicio Cinológico -como se denomina a la sección canina- de la Guardia Civil en los grandes protagonistas de una jornada en la que más de una veintena de alumnos del Corazón de María visitaron el cuartel de Contrueces (Comandancia de Gijón hasta hace solo unas semanas) y disfrutaron conociendo de cerca todas y cada una de las secciones con las que cuenta el Instituto Armado. “Es una experiencia muy guay, que ha superado todas mis expectativas porque me esperaba otra cosa”, reconoció este lunes, tras “quemar rueda” Guillermo Melón, uno de los colegiales que participó en esta iniciativa del centro claretiano enmarcada en el proyecto de orientación profesional para el alumnado.

En la visita a las instalaciones de la Benemérita participaron unos veinticinco alumnos de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato del Corazón de María. La actividad comenzó a las nueve y media de la mañana, visitando, en pequeños grupos, las distintas estancias del cuartel para conocer “in situ” las funciones que desempeñan las diferentes unidades. Criminalística, Centro Operativo de Servicios (COS), Tráfico, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) y los canes del servicio Cinológico que detectan drogas y explosivos, entre otros, fueron las primeras paradas de una jornada en la que también disfrutaron de la visita de los guardias civiles del servicio aéreo, que despegaron en dirección a Ibias para colaborar en la búsqueda de una persona desaparecida. “En el marco del plan director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar, la Guardia Civil organiza este tipo de exposiciones estáticas y exhibiciones en el acuartelamiento para el alumnado”, explican fuentes del Instituto Armado.

Tras reponer fuerzas con un café a media mañana, los colegiales tenían esperándoles a otros muchos guardias de otras unidades. “Con estas actividades se les abre un campo de posibilidades, y pueden verlo en directo cómo se trabaja. Eso es algo que está muy bien para los chicos en estas edades”, explicó uno de los agentes del Grupo Pegaso (Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y Seguridad Operacional). “Los de mayor tirón son los del Servicio Cinológico, pero a nosotros nos preguntan mucho por lo que ven en las películas y en los videojuegos. Como si hay que cortar el cable rojo o el verde”, bromeaba uno de los responsables de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la Guardia Civil.

En el robot de los Tedax, en las boyas de los Geas, en las herramientas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y en la sirena de la moto de Tráfico depositaron las expectativas todos los alumnos. “Estas son salida de orientación profesional, enfocadas a aquello que les gustan. En este caso son aquellos que optan por trabajos de protección y seguridad, pero también se visitan diferentes empresas”, detalló la orientadora del Corazón de María, Sara Fernández.

Los jóvenes quedaron entusiasmados y hasta se les abrieron los ojos para su vocación. “Las instalaciones están muy bien y me ha gustado mucho la parte de las armas y también la de Tráfico. Me gustaría llegar a ser inspector después de empezar desde abajo”, señalaba Guillermo Melón. “No tenía muy claro qué estudiar. Había pensado en Derecho o Criminología, pero con esta visita he aprendido mucho. No sabía que había tantas unidades y ha sido algo increíble. Tengo claro que o bien Guardia Civil o bien Policía, pero lo que más me gusta es ayudar a los demás”, reconocía Anira Molina. Luego, para rematar de la jornada disfrutaron de una exhibición que todavía les reafirmó más en que de mayores vestirán uniforme verde.