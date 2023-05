La Alcaldesa achaca el fracaso del PSOE a la "mala campaña" y al "acoso" a su gobierno

Tras una jornada de silencio después de las elecciones municipales en Gijón, en las que la derecha logró un resultado histórico y el PSOE perdió dos de los once concejales obtenidos en 2019, la alcaldesa en funciones, la socialista Ana González, valoró ayer por la mañana el dictamen de los ciudadanos tras el paso por las urnas. Y fue clara y directa. Achacó el fracaso de su partido a "una mala campaña" y al hecho de haber estado más de un año "acosando y desvalorizando lo que hizo este equipo de gobierno". "Son malos resultados. Creo que es malo que la derecha consiga unos resultados históricos y la posibilidad de volver. Me hubiera gustado que el PSOE, al menos, hubiera conservado el número de concejales y concejalas que teníamos. Hubo claros momentos hace un año y pico o dos años en donde se hablaba de la posibilidad de subir. De hecho, hay un partido dentro del bloque de la izquierda que ha subido. Izquierda Unida, que es miembro del equipo de gobierno", señaló González al inicio de unas jornadas sobre tabaquismo celebradas en la antigua Escuela de Comercio.

Prudente sobre quién será el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad, pues apenas han echado a andar las negociaciones en el bloque de la derecha, la Alcaldesa en funciones advirtió de que ese mal resultado socialista "tiene varias causas". "Y, desde mi punto de vista, una de ellas es una campaña muy mala", destacó. Rechazó González, además, que la responsabilidad fuese de la gestión realizada estos cuatro años al frente del gobierno local y se inclinó más por la labor desempeñada por el candidato socialista, Luis Manuel Flórez, "Floro", y su equipo de campaña. "Eso es como si cuando Santiago Martínez Argüelles se presentó le echáramos la culpa a Paz (Fernández Felgueroso). No lo había oído hasta ahora", pronunció la todavía regidora, en referencia a los comicios celebrados en 2011, en los que a pesar de una victoria del PSOE, la suma de Foro y el PP con mayoría absoluta le dio la Alcaldía por primera vez a Carmen Moriyón. Fue aquella la primera vez que los socialistas perdieron el poder en Gijón en toda la democracia.

Consciente de que desde su partido algunos pueden cargar las culpas contra el gobierno local o contra ella directamente, Ana González dijo: "Sé que ahora se va a empezar a hacer". Pero frente a esas críticas quiso defender que "el gobierno local lo conformábamos dos partidos, uno que ha subido y el otro, no". Y fue aún más clara. "El partido que hizo una defensa de lo que realizó el equipo de gobierno creció, y el que ha estado un año y pico acosando y desvalorizando lo que hizo este gobierno bajó. Y bajó más de lo que preveían. Esa es la reflexión. El comportamiento electoral ha sido distinto para uno y otro. No se puede decir que los partidos de izquierdas perdieron no, no. Perdieron el PSOE y Podemos, no perdió Izquierda Unida", añadió la Alcaldesa, poniendo en valor el resultado logrado por su socio de gobierno, que pasó de uno a dos concejales.

Preguntada sobre si la dirección local del PSOE, liderada por Monchu García, que el pasado año optó por apartar a Ana González para que no repitiese como candidata a la Alcaldía, tenía que hacer autocrítica, la Alcaldesa también fue clara. "No tengo ni idea. Son mayores, llevan toda la vida y son de sobra conocidos, entonces ya sabrán lo que tienen que hacer", indicó, pidiendo, eso sí, conocimiento de los asuntos. "Les pongo un ejemplo. Programa electoral para estas elecciones: hacer un nuevo centro de Nuevo Roces que aúna Primaria y Secundaria. Saben que se va a empezar a construir el centro de Primaria y no sé si lo que querían era paralizar esas obras tan esperadas o que no se habían enterado", espetó. Y remató con mayor contundencia, en relación a si la dirección de su partido debe hacer autocrítica: "Fíjese de los personajes que estamos hablando, la de años que llevan, que están de los años 80 o 90. Si no saben ellos si tienen que reflexionar o no, pues no se lo voy a decir yo".

Ana González también tuvo palabras ayer martes para la victoria socialista en las elecciones autonómicas de la mano de Adrián Barbón, donde el PSOE logró más de 9.000 votos en Gijón que en las municipales. "El PSOE, afortunadamente, sigue siendo el partido referente en Asturias. Seis mil votos menos que en las anteriores, pero Barbón consiguió 9.000 votos más que en las municipales. En 2019 estábamos parejos, porque había una consonancia, una unión de claves políticas y ahora ha habido bastante desunión. Y hay que agradecer el esfuerzo que hizo el candidato del PSOE a la presidencia del Principado incrementando sus visitas en Gijón, pero no ha sido suficiente", concluyó la Regidora.

"Solo le mueve el rencor", replica Monchu García, que pide a la regidora "no entorpecer"

A pesar de no querer entrar en polémicas "estériles", Monchu García, secretario general de los socialistas en Gijón replicó ayer con dureza las críticas de Ana González, una persona a la que "solo le mueve el rencor por no haber asumido una decisión democrática tomada por una abrumadora mayoría". "Los resultados de Gijón, a pesar de que el PSOE ganó las elecciones, merecen un análisis en profundidad que no excluye ni la gestión ni la actitud de la actual alcaldesa", replicó García. En un comunicado emitido por la Casa del Pueblo, el líder local del PSOE señala que existen unas encuestas en las que el 83% de la ciudadanía desaprobó la gestión de González como Alcaldesa. "Si no es capaz de hacer un análisis personal y político en profundidad, hay un problema. Demuestra que no ha sabido entender a nuestro municipio", apuntó. Y concluyó diciendo que la Alcaldesa "debería cambiar de actitud y cooperar en esta próxima convocatoria de elecciones o, al menos, no entorpecer la posible victoria que permita al PSOE volver a gobernar a nivel nacional".