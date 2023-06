Ricardo Menéndez Salmón recibe un galardón "que nace del entorno"

"Como todos los premios se recibe con gratitud y, en este caso, llega teñido de emoción porque es un reconocimiento que nace de tu entorno, de la ciudad en la que uno ha nacido, vive y ha desarrollado la mayoría de su obra". Ricardo Menéndez Salmón recogerá hoy el premio "María Elvira Muñiz" a la trayectoria literaria en un acto que tendrá lugar a las 18.15 horas en el Antiguo Instituto, conducido por Jaime Priede, director de la Feria del Libro. El escritor gijonés repite presencia en el certamen tras haber participado ayer en un coloquio junto a Natalia Alonso y Alfonso Palacio, en el que conversó sobre su último libro, "M’ilumino d’inmenso". "Está bien descansar de la ficción y trabajar en el terreno del ensayo", valoró.

Menéndez Salmón recibe con alegría esta distinción, que llega además en su ciudad. "Sucede un poco en todos los sitios. A veces, lo más cercano es lo más lejano, no es un problema asturiano solo. Lo del hijo pródigo se vive en todos los lados", indica. No obstante, reconoce, ya enfocando a la Feria del Libro, que aplaude el enfoque se le ha dado, en el que se cuida el talento regional: "Jaime Priede (el director) es una persona excepcionalmente generosa y sensible, tiene claro que debe cuidar lo que la feria debe tener como escaparate a nivel nacional, pero al mismo tiempo cuidar el tejido autoral y editorial de Asturias".

La distinción, que se le entregará hoy, sirve como reconocimiento a su cuarto de siglo de publicando. "Tiene ese añadido interesante, obliga al escritor a aplicar una especie de mirada en perspectiva, de pronto uno se da cuenta que lleva casi 25 años publicando. Eso le da a la obra una especie de diversión y de gravedad de calado", comenta, antes de reflexionar sobre su trayectoria y analizar su evolución: "De lo que más satisfecho estoy es de la coherencia de mi obra, en el sentido que asomó desde pronto a una serie de temas, a los que se ha mantenido fieles. Y lo intento hacer desde una vocación de mucho cuidado y de privilegiar el lenguaje por encima de cualquier otra circunstancia", indica. Y añade: "La literatura no es solo don, sino también oficio, y eso te va liberando de ciertos excesos de juventud o ingenuidades, pero me he mantenido muy fiel a mis intereses y convicciones".

Otro protagonista del premio "María Elvira Muñiz" fue ayer Mario Obrero, que recibió su galardón por la promoción de la lectura. Estuvo acompañado de Sergio Crespo, productor ejecutivo de su programa "Un país para lelerlo"; y los representantes de Televisión Española Amaya Plaza e Ignacio Elguero.