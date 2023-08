«El Gijón Horse Jumping no tiene sentido si no se quiere hacer un proyecto en común»

Jesús Kocina Palacio (Gijón, 1960) es el presidente del Gijón Horse Jumping, que hoy llega a su fin, además de vocal de la Federación Española de Hípica.

–¿Qué sensación tiene con esta nueva edición del Gijón Horse Jumping?

–Creo que lo primero es diferenciar entre el ambiente deportivo del Chas y el festivo de Las Mestas. El concurso de Las Mestas está muy arraigado en Gijón. Va en el ADN de la ciudad. Es el final del verano. Una fiesta que gira alrededor de algo deportivo. Su éxito es radical. Solo hay que ver la gente que viene.

–¿Usted se centra más en lo deportivo?

–Sí, esa era mi labor cuando cogí el Chas y lo sacamos adelante. Apostamos por la hípica y el deporte base. Tenemos 400 niños montando en la escuela. También por la hipoterapia para personas discapacitadas. Hacemos además muchas competiciones nacionales que no tienen que ver con la fiesta que son Las Mestas.

–¿A veces la frontera entre deporte y fiesta queda demasiado difuminada?

–A veces surgen confusiones, sí. En Gijón se mezcla mucho, como si se metiera en una batidora. Ojo, no estoy criticando el concurso de Las Mestas, que, por supuesto, su base es la hípica. Pero son cosas diferentes.

–Gijón Horse Jumping es una marca muy reciente.

–La creamos con el Ayuntamiento hace años para unificarlo todo. El Ayuntamiento apuesta mucho por Las Mestas porque económicamente el retorno para la ciudad es muy alto. Lo que hacemos en el Chas trae más porque es un mes entero y hay 350 caballos mientras que Las Mestas son solo cinco días.

–Es una simbiosis.

–El Chas tiene muy buenas instalaciones para la hípica, como las pistas, pero no tienen boxes. En Las Mestas no se pueden hacer pistas pero hay muchos boxes para caballos que solo se usan cinco días al año. Ya he dicho más veces que me parece un despilfarro. Lo lógico sería usar ambas instalaciones y así traer recursos a Gijón. La unión serviría para tener circuitos hípicos que ahora se prefieren más que un concurso de cuatro días.

–¿Entonces?

–Las Mestas es la guinda del pastel del Gijón Horse Jumping, pero el resto del pastel está por hacer.

–¿A qué se refirió cuando dijo que estaba entrando en «colapso»?

–En Las Mestas hay muchos participantes que se quedan fuera porque no hay capacidad para atender toda la demanda que hay. Todo lo que se hace está separado en dos partes. Por eso hablamos de comunicar los dos recintos, Las Mestas y el Chas. Lo de cortar la carretera se puede hacer un año, pero no siempre. Además, si queremos un concurso de un mes o incluso dos es inviable cortar el tráfico todos los fines de semana. Unificando ganamos espacio común para el mismo deporte.

–Prosiga.

–Las instalaciones hípicas de Las Mestas se usan cinco días al año. Es una pena. A lo que voy es que: ¿no podemos hacer una pistas en Las Mestas? No pasa nada, si la tenemos en el Chas. ¿No hay boxes en el Chas? Pero si están en Las Mestas. Es algo que me parece evidente.

–¿Puede concretar por qué dijo lo que dijo?

–A lo que me refiero es que la fiesta que es Las Mestas se puede quedar así para siempre y no pasará nada. No critico el modelo, que puede ser, por ejemplo, como es la Semana Negra. Es una fiesta que se rodea de un tema deportivo. Y ojo, aporta mucho. Pero desde el Chas no se puede dedicar tanto dinero solo a una fiesta.

–Habla de optimizar recursos.

–Claro. El Chas podría hacer su propio proyecto. ¿Pero tendría sentido tener una restricción mayor? ¿Tiene sentido que las instalaciones de Las Mestas se usen solo cinco veces al año? Creo que no. Además, si añades que cada vez se prefieren más los circuitos a los concursos creo que debemos ir a hacer un circuito con alguna prueba internacional, buenas nacionales y que acabe en Las Mestas. ¿Que sea una fiesta? Claro, pero no solo. El Chas no está pidiendo nada a Las Mestas. Hablamos de optimizar recursos. En su día hablamos de crear una sociedad mixta y creo que, de hacerse, tiene que ser sin ánimo de lucro para que no haya dudas. Fusionar al cincuenta por ciento las dos entidades.

–Dicho así... ¿Habrá Gijón Horse Jumping el año que viene?

–Estoy diciendo que hay que hacer un proyecto definitivo. Hay dos opciones. Ir nosotros por nuestra cuenta porque ya hemos invertido en el Chas mucho dinero o ir de la mano. A eso me referí en la presentación. No podemos seguir en este juego en el que no sabemos si estamos o no estamos. ¿Qué es ahora mismo Gijón Horse Jumping? ¿Qué compartimos? Ahora mismo no hay convenio, no hay nada. Cada año hemos hecho las cosas de una manera diferente. No podemos seguir así otra mandato de cuatro años por falta de decisión.

–Suena fuerte lo que dice.

–No es ninguna amenaza. Por favor, claro que no. Digo que hay que tomar una decisión. O vamos juntos o por separados en el proyecto. El Ayuntamiento tiene que decidir qué quiere.

–¿Si no hay proyecto común es el final del Gijón Horse Jumping?

–Sí. Podríamos llamar a lo que hiciéramos nosotros en el Chas de esa manera, pero no tendría sentido. La marca además es del Ayuntamiento. Hay que recordar que el torneo nace en plena pandemia. Empezó a hacerse en el Chas porque no se podían utilizar Las Mestas. Surge con la idea de continuar. De unirnos en un circuito.

–¿Nunca se superó la improvisación del primer año?

–Eso es. Ya toca centrarse. Hacer un proyecto a la larga. He hablado en los últimos días con el director del Patronato Deportivo. Tenemos que pedir ya, en septiembre, las fechas del año que viene. ¿Pero qué pido? Si no aún no sé quién somos. Eso es lo que denuncié en su día. Nunca he dicho que se hiciera nada mal, porque no se ha hecho nada. Seguimos ahí en «tutti frutti» que no sabemos qué es. Pero tengo que tomar decisiones, porque en el Chas hemos invertido mucho dinero.

–¿El anterior gobierno local mareó demasiado la perdiz?

–Creo que había un problema interno político entre la Alcaldesa y la concejalía de Deportes. No es ningún secreto. Creo que eso no nos permitió avanzar demasiado. Ahora también hay tres partes en el gobierno. El Gijón Horse Jumping no es un proyecto deportivo, es un proyecto de ciudad. Hablamos de unificar dos zonas muy importantes de Gijón. ¿Será un proyecto costoso? Sí, pero puede dar muchos beneficios. Alguien debe moverse. Hay que tomar una decisión.

–Ya tuvieron alguna reunión con el concejal de Deportes, Jorge Pañeda. ¿Qué tal?

–Varias. Le veo muy dispuesto, pero hay que tomar decisiones. Eso fue lo que dije en la presentación y se me interpretó como si estuviera lanzando un ultimátum. Para nada. Si yo no tengo prisas y además no quiero ganar nada. Solamente estoy preguntando qué vamos a hacer. Que me digan queremos esto y vamos a ir por aquí. Aunque luego no de tiempo a firmar para el próximo año. Y ahora se junta la renaturalización del Piles y Las Mestas.

–¿Afectará?

–Es una variable más y se tiene que incluir en el proyecto. Si se pierde una porción de Las Mestas no creo que nos afecte a lo que hacemos en el Chas, pero claro que afecta al proyecto hípico conjunto. ¿Dónde van a meter los camiones? Todo eso hay que coordinarlo. En su día se habló de hacer un consorcio. Sinceramente, la fórmula jurídica me da lo mismo. Necesitamos saber a dónde vamos y qué vamos a hacer.

–¿El túnel para comunicar ambos recientes sigue en punto muerto?

–Aún seguimos esperando. Presentamos un proyecto al Ayuntamiento que era muy asequible. Se lo dimos a la anterior corporación y lo que sé es que se lo habían pasado a la actual. Tener eso paso entre los dos recintos no significa que tenga que estar abierto todos los días, pero sí creo que hay que comunicar estas dos partes de la ciudad si es que queremos un proyecto conjunto. Porque volvemos a lo mismo. Si no queremos un proyecto conjunto no hacemos nada.

–Continúe.

–No podemos estar otros cuatro años de esta manera. Que me digan y ejecutamos el proyecto que quieran. Estoy a disposición. Y esa es la crítica que hice y que se malinterpretó, porque se entendió que estaba diciendo que esto no funcionaba. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo voy más a deporte base, a escuela, a hipoterapia, a los cientos de aficionados a la hípica en Gijón, que a un concurso de cinco estrellas o de cuatro para la élite. Eso es otra cosa, maravillosa, que al Ayuntamiento le cuesta un dinero y que estoy encantado de que lo duplique, pero yo hablo de otro tema.

–Vamos a o que se concreta o se acaba.

–Gijón Horse Jumping ya no tiene sentido si no llegamos a un acuerdo o no queremos un proyecto común. Pero hay que hacerlo, potenciarlo y escriturarlo. Y si no estamos de acuerdo, pues no pasa nada. Yo haré mis concursos internacionales en el Chas y en Las Mestas seguirán adelante. No fui en contra de nada ni de nadie. Voy a un modelo que puede culminar en Las Mestas como estrella final.

–¿Satisfecho aún así con lo visto?

–Está claro que el público de Gijón quiere Las Mestas como está. Haría cambios deportivos pero es la gente de Gijón la que paga. Es un éxito y no hay sitio para todos los que vienen a competir. Estamos satisfechos del resultado, lo mismo que en el Gijón Horse Jumping. Gijón se ha convertido en la referencia en agosto de la hípica. Me encantaría potenciarlo y que fuera más allá de agosto.

–¿Ya se reunió con Carmen Moriyón?

–Sí. Las sensaciones son buenas. Dicen que les parece bien, como les parecía bien a los anteriores, y que lo van a estudiar. Sigo esperando.