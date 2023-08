El gobierno promete un "proyecto común" con el Chas para afianzar el Gijón Horse Jumping

Dar con una alianza definitiva entre el Club Hípico Astur (Chas) y el Ayuntamiento para oficializar el Gijón Horse Jumping y potenciar la hípica en la ciudad está ahora más cerca de la realidad. Después de que Jesús Kocina, presidente de la competición lamentase –la última vez, este domingo en LA NUEVA ESPAÑA– la demora en la creación de un "proyecto común" entre ambas entidades que permitan mantener el evento, el edil de Deportes y también presidente de la cita, Jorge Pañeda, manifestó ayer su intención de desbloquear las promesas que llevan rondando al evento desde que se creó en 2020. "Estoy de acuerdo con él y entiendo su frustración, porque le estuvieron mareando cuatro años", señaló el concejal en referencia al anterior gobierno. "Tengo la misma postura y lo quiero articular. Solo tenemos que sentarnos a hablar y estudiar la fórmula", garantizó el edil del PP.

Kocina explicaba que su mano estaba tendida para sacar ese proyecto común adelante y que la pelota estaba en el tejado del Ayuntamiento, pero que la decisión debería tomarse ya para aclarar si ambas entidades deberían retomar sus planes en solitario o no. Aclaraba que, sin una alianza, con la fórmula que fuese, era imposible planificar un evento como este a largo plazo, y que la logística exigía aclarar ya las posturas.

Pañeda comparte esta postura y espera que el Gijón Horse Jumping se consolide, ya como proyecto oficial, para la próxima edición. "Queremos hacerlo y todo es posible, solo hay que buscar la fórmula, una fundación o una empresa privada o lo que sea. Todo tiene que estar listo para el próximo agosto", prometió el edil, que señaló conocer el proyecto propuesto por Kocina "de palabra" pero no formalmente, y que espera poder cerrar una reunión pronto con el empresario y su equipo para comenzar a trabajar. Sí quiso recordar, además, que su primera reunión como concejal fue con ellos. "Con la Feria y la Semana Grande y demás no hemos podido ahondar más, pero yo vengo de la empresa privada, donde se trabaja por objetivos, y no es mi estilo convocar mil reuniones para no hacer nada. Yo no le voy a marear. Solo necesito un poco de tiempo", afirmó. Habrá que estudiar, también, la fórmula de esa alianza, que podría ser creando una fundación o una empresa mixta, por ejemplo, pero Pañeda por ahora confía en que "todo es posible" y que se podrá dar con la figura jurídica más idónea a tiempo para el próximo verano.