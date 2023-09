"Era un gran profesional", apunta el sector, sobre la víctima del crimen de la inmobiliaria de Gijón

La muerte de Fran Tobajas causó ayer una "tremenda conmoción" en el sector inmobiliario de la ciudad. La noticia de su fallecimiento a causa de varias puñaladas al salir de su agencia, Golden Star, corrió como la pólvora por los teléfonos de los integrantes de las diferentes firmas especializadas. También entre las notarías, otro servicio muy ligado al inmobiliario.

Tobajas lideraba una empresa "muy familiar" junto a su hija, su yerno y otra comercial. Trabajaban "muy por libre". Hasta el punto de que su firma no está asociada a la Unión de Inmobiliarias de Asturias, la principal asociación del sector a nivel regional. Ayer, en este colectivo declinaron pronunciarse tras el suceso como "señal de respeto" por lo sucedido.

No obstante, la labor de Tobajas al frente de Golden Star Inmobiliaria sí que se había ganado el respeto de otros agentes del gremio con el que habían fructificado colaboraciones. "Siempre fue un trato profesional", destacan algunas de ellas. Es habitual que entre las inmobiliarias se estrechen lazos con determinados inmuebles para cerrar operaciones que beneficien a ambas firmas. Por ejemplo, si alguno de los activos en cartera encaja con lo que busca otro potencial comprador que ha acudido a la competencia, pueden llegarse a acuerdos. Incluso pueden llegar a ponerse en común domicilios a la venta y determinar quién custodia las llaves para cuando se produce una visita.

Algunos con los que Tobajas llegó a acuerdos son inmobiliarias muy consolidadas en la ciudad como la Agencia La Playa, ARM Gestión Inmobiliaria o Royal Premium. "Ha sido un jarro de agua fría. Desde ARM solo podemos mostrar nuestra solidaridad con la familia y amigos. El trato ha sido exquisito siempre. Era un gran profesional y una buena persona", indica Alejandra González. De hecho, observó el despliegue policial cuando circulaba con su coche para volver a casa a la hora de comer y, a posteriori, conoció que se trataba de su compañero de profesión, algo que fue "un gran shock". "Es terrible. Los clientes que hemos tenido en común siempre han hablado maravilla de él", lamenta.

Otras operaciones similares también las fructificó con la firma Royal Premium. Su gerente, David Pellitero, destaca su "trato profesional" y "su buena estima en el sector". Es algo que también respalda Beto Simón, quien ha trabajado codo con codo con el fallecido durante los últimos siete años a través de la notaría José Ricardo Sierra. "No me lo creo todavía. Hablaba con él cuatro o cinco veces al día. Lo hice esta misma mañana (por ayer)", confiesa. Simón señala que Tobajas "firmaba todo conmigo". "Era un profesional buenísimo y nunca he vivido un momento de confrontación con ningún cliente en todos estos años en la notaría", asegura.

Según su experiencia, Tobajas trabajaba en el sector inmobiliario de una manera "limpia". "Era de los profesionales que más vendía de Gijón. A veces, pasaba por aquí hasta tres veces a la semana. Me parece imposible que lo que ha pasado haya sido por eso. Lo único que se me pasa por la cabeza es que sea por el tema de las subastas y los préstamos privados", añade. Es precisamente hacia donde señala la investigación policial.